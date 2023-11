AC/DC gehen angeblich 2024 auf Tournee

Foto: Getty Images for Power Trip, Kevin Mazur. All rights reserved.

Brian Johnson, Matt Laug und Angus Young von AC/DC beim Power Trip Festival am 7. Oktober 2023 in Indio, Kalifornien

AC/DC haben vor knapp einen Monat bekanntlich einen umjubelten Auftritt beim Power Trip Festival in Kalifornien aufs Wüstenparkett gelegt. Die Show am 7. Oktober war das erste Konzert der Formation um Gitarrist Angus Young seit Herbst 2016. Da sich die Aussie-Rocker nun wieder zusammengefunden und in toller Form präsentiert haben, flammen nun Gerüchte über eine mögliche Tournee im kommenden Jahr auf.

Schon reserviert

Befeuert wird dieses Hörensagen von verschiedenen Medienberichten, darunter dem Münchner Merkur sowie der Süddeutschen Zeitung. Das Szenario dreht sich hierbei eigentlich um ein Konzert von Pop-Star Ed Sheeran. Der Brite soll zur Eröffnung der Fußballeuropameisterschaft im Jahr 2024 am 12. Juni eine gefeierte Liveshow in München liefern. Als Location bleibt dem Musiker dabei offenbar nur die Theresienwiese, wobei zuerst eine andere Spielstätte anvisiert worden sei: das Olympiastadion. Das Problem hierbei: Das altehrwürdige Rund ist laut dem Münchener Rathaus am 12. Juni bereits belegt — und zwar von keinen Geringeren als AC/DC.

In dem Bericht der Süddeutschen Zeitung heißt es wortwörtlich: „Die Organisatoren der Euro 2024 sollen ursprünglich das Olympiastadion für ihre kulturelle Eröffnungsfeier im Auge gehabt haben. Die Olympiapark-Gesellschaft bestätigt eine solche Anfrage. Doch laut der städtischen Beschlussvorlage schafften die Veranstalter der Eröffnungsfeier es nicht, die verbindliche Zusage rechtzeitig abzugeben. Deshalb wird es nun zur Eröffnung der Euro 2024 aller Voraussicht nach ein Konzertspektakel in München geben: Auf der Theresienwiese soll Ed Sheeran spielen, das Olympiastadion sollen AC/DC für den Tag gebucht haben. Offiziell bestätigt ist auch dieses Konzert noch nicht, doch im Rathaus geht man von diesem Duo am 12. Juni aus.“

