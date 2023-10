AC/DC beim Power Trip Festival: Fotos, Videos & Setlist

Foto: Getty Images for Power Trip, Kevin Mazur. All rights reserved.

Brian Johnson, Matt Laug und Angus Young von AC/DC beim Power Trip Festival am 7. Oktober 2023 in Indio, Kalifornien

Am Wochenende ging das Power Trip Festival im kalifornischen Indio über die Bühne. Mit von der Partie beim hochkarätig besetzten Open Air waren die Sleaze-Rocker Guns N’ Roses, die NWOBHM-Legenden Iron Maiden sowie Judas Priest (Letztere rückten für Ozzy Osbourne nach), die Thrash-Titanen Metallica und die Hard Rock-Helden AC/DC.

Für die Aussie-Rocker war es das Konzert seit sieben Jahren. Brian Johnson kommt bei dieser Rechnung sogar auf siebeneinhalb Jahre. Der AC/DC-Frontmann musste sich 2016 aufgrund eines Hörverlustes von der Tournee zum ROCK OR BUST-Album zurückziehen und wurde letztlich von Axl Rose vertreten. Mit ihrem aktuellen, 2020 veröffentlichten Studiowerk POWER UP im Gepäck hatten Angus Young & Co. bislang noch kein Konzert gespielt. Daher feierten die Songs ‘Demon Fire’ und ‘Shot In The Dark’ beim Power Trip Festival ihre Live-Premiere.

Die Setlist von AC/DC beim Power Trip:

If You Want Blood (You’ve Got It) Back In Black Demon Fire (Live-Debüt) Shot Down In Flames Thunderstruck Have A Drink On Me Hells Bells Shot In The Dark (Live-Debüt) Stiff Upper Lip (erstmals seit 2003 wieder live gespielt) Dirty Deeds Done Dirt Cheap Shoot To Thrill Sin City Givin the Dog A Bone Rock’n’Roll Train You Shook Me All Night Long Dog Eat Dog High Voltage Hell Ain’t A Bad Place To Be Riff Raff Highway To Hell Whole Lotta Rosie Let There Be Rock T.N.T. For Those About To Rock (We Salute You)

Live-Videos vom Power Trip Festival:

