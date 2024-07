Iron Maiden: Setlist des ersten Konzerts mit Bruce Dickinson

Bruce Dickinson spielte am 26. Oktober 1981 seine erste Liveshow mit Iron Maiden, nachdem er einen Monat zuvor als Ersatz für Paul Di’Anno in die Band gekommen war. Davor sang der heute 65-Jährige bei Samson, mit denen er zwei Studioalben aufnahm. Welche Lieder die Gruppe an jenem Abend vor rund 33 Jahren zum Besten gab, verraten wir euch weiter unten.

Im Gespräch mit Joel McIver für das Record Collector-Magazin berichtete Dickinson von dem ersten Iron Maiden-Gig, dem er beiwohnte: „Das erste Mal sah ich Iron Maiden in der Music Machine in Camden. Meine damalige Band Samson spielte als Headliner, weil unser Management den Gig finanziert hatte, und sagte: ‚Wir wollen den besten Slot.‘ Verdient hatten wir den nicht wirklich. Das wurde offensichtlich, als Maiden auf die Bühne gingen. Der ganze Club war gesteckt voll. Ich hatte Gerüchte darüber gehört, wie gut sie waren, und dachte mir, ich schaue sie mir besser an. Als sie auf die Bühne kamen, dachte ich: ‚Ich habe nie Deep Purple gesehen, aber so muss es sich angefühlt haben, Deep Purple in ihrer Blütezeit zu sehen, wie sie ein Unwetter heraufbeschwören.'“

Rekrutiert hat Iron Maiden-Manager Rod Smallwood Dickinson, als sowohl die Eisernen Jungfrauen als auch Samson 1981 beim Reading Festival auftraten. „Ich stand in der Ecke eines Bierzelts“, erinnert sich Bruce. „Da kam Rod Smallwood auf mich zu uns sagte: ‚Lass uns irgendwohin gehen, wo es ruhig ist und wir reden können.‘ Wir gingen raus und standen herum — im Licht, sodass uns die ganze Welt sehen konnte, unter dem Pfosten in der Mitte des Backstage-Bereichs. Ich hatte das sichere Gefühl, dass er irgendetwas im Schilde führte.“

Iron Maiden-Setlist vom 26.10.1981:

Sanctuary Purgatory Wrathchild Twilight Zone Remember Tomorrow Genghis Khan Killers Another Life Innocent Exile Running Free Murders In The Rue Morgue Phantom Of The Opera Iron Maiden Transylvania Drifter Prowler I Got the Fire (Montrose-Cover)

