Black Sabbath & Ozzy haben für ihr Ein-Tages-Festival am 5. Juli in Birmingham eine Handvoll weiterer Gäste bestätigt — darunter Guns N’ Roses.

Wer tatsächlich ein Ticket für den Bühnenabschied von Ozzy Osbourne und Black Sabbath im Sommer zu ergattern vermochte, kann sich auf weitere Gruppen von Rang und Namen freuen. So bestätigten die Organisatoren mit Guns N’ Roses, Tool und Rival Sons jüngst drei zusätzliche Livebands. Doch damit nicht genug: Die angekündigten Einzelmusiker, die unter der musikalischen Leitung von Rage Against The Machine-Gitarrist Tom Morello eine Tribute-Band bilden, verzeichnen ebenfalls Zuwachs. So werden Vernon Reid (Living Colour), Chad Smith (Red Hot Chili Peppers), David Ellefson (The Lucid, Dieth, Kings Of Thrash, ehemals Megadeth), Whitfield Crane (Ugly Kid Joe) sowie Ozzy Osbourne-Produzent Andrew…