Zakk Wylde: Pantera ist für ihn wie Familie

In einem Interview mit der US-Radiostation 107.7 The Bone sprach Zakk Wylde über seine aktuellen Tourneeaktivitäten mit der reformierten Version von Pantera. In dem aktuellen – und vom Nachlass Darrells und Abbotts abgesegneten – Line-up scheint es ihm zufolge ziemlich harmonisch herzugehen.

Pantera ist für Zakk Wylde unkompliziert

Auf die Frage, wie die Celebration-Tour von Pantera in den nächsten Jahren weitergehen könnte und ob es möglicherweise, wie oft gemunkelt, ein Live-Album oder neue Musik geben werde, erklärt Zakk: „Nun, das liegt ganz bei Philip und Rex. Es ist ziemlich unkompliziert. Wenn Rex sagt: ‚Hey, Jungs, lasst uns das hier ins Set nehmen‘, oder Phil meint: ‚Yo, probiert das hier aus‘, dann lernen Charlie und ich es und nehmen es ins Programm auf. Es ist eine großartige Atmosphäre, weil wir uns alle schon so lange kennen. Selbst bei der Crew, viele waren schon bei Ozzy Osbourne, als ich auf der ,No More Tears‘-Tour unterwegs war. Es fühlt sich an wie eine große Familie. Es ist wirklich eine tolle Zeit.“

2025 steht im Zeichen der Band

Besonders begeistert zeigt sich Wylde von der Bandbreite des Publikums während der Tournee. „Es ist unglaublich zu sehen, wie viele Menschen auf eine Reise in die Vergangenheit gehen“, so der Gitarrist. „Sie haben Pantera damals in kleinen Clubs vor fünf Leuten gesehen. Gleichzeitig gibt es viele neue Fans. Phil fragt jede Nacht: ‚Wie viele haben Pantera damals live gesehen?‘ Und dann: ‚Wie viele erleben die Songs jetzt zum ersten Mal live?‘ Es ist überwältigend, wie viele junge Leute dabei sind. Sie haben von der Legende gehört, so wie ich einst von Black Sabbath.

Für 2025 läuft alles auf Pantera hinaus“, sagt Zakk Wylde über die Zukunft von Pantera. „Wir werden durch Europa touren, dann zurück in die Staaten und viele Shows mit Metallica spielen. Es ist großartig.“

