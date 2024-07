Iron Maiden: Dickinson & Di’Anno treffen sich zum ersten Mal

Bruce Dickinson ist am Samstag, den 13. Juli 2024 im Rahmen seiner aktuellen Solotournee im Zagreb aufgetreten. In der Hauptstadt Kroatiens hält sich derweil auch Paul Di’Anno auf — der Ex-Iron Maiden-Frontmann ist dort nach einer Knie-OP in Behandlung. Beide Musiker ließen es sich hierbei nicht nehmen, sich zum ersten Mal überhaupt zu treffen.

Iron Maiden-Fan und -Autor Stjepan Juras, der sich derzeit um Di’Anno kümmert und ebenso als sein Manager fungiert, postete ein Beweisfoto in den Sozialen Medien und kommentierte dies wie folgt: „Wieder einmal wird Geschichte geschrieben! Zum ersten Mal überhaupt!“ Ein kurzes Video gibt es ebenfalls unten zu sehen.

Der perfekte Sturm

Bruce Dickinson berichtete diesen April im Gespräch mit Joel McIver für das Record Collector-Magazin davon, wie er Iron Maiden zum ersten Mal live gesehen hat. „Das war in der Music Machine in Camden“, rekapituliert der 65-Jährige. „Meine damalige Band Samson spielte als Headliner, weil unser Management den Gig finanziert hatte, und sagte: ‚Wir wollen den besten Slot.‘ Verdient hatten wir den nicht. Das wurde offensichtlich, als Maiden auf die Bühne gingen. Der ganze Club war gesteckt voll. Ich hatte Gerüchte darüber gehört, wie gut sie waren, und dachte mir, ich schaue sie mir besser an.

Als sie auf die Bühne kamen, dachte ich: ‚Ich habe nie Deep Purple gesehen, aber so muss es sich angefühlt haben, Deep Purple in ihrer Blütezeit zu sehen, wie sie ein Unwetter heraufbeschwören.'“ Des Weiteren hakte McIver bei Bruce Dickinson nach, was er von Paul Di’Anno als Sänger hielt. „Er war okay, aber er hatte nicht viel Flexibilität in der Stimme. Ich fand, dass seine Stimme so weit gekommen war, wie sie kommen konnte. Außerdem sah ich sofort, wozu der Rest der Gruppe in der Lage war. Und ich erinnere mich daran, dass ich gedacht habe: ‚Guter Gott, ich würde liebend gerne in dieser Band singen.‘ Und sobald sie fertig mit ihrem Auftritt waren, verschwanden alle Zuschauer aus dem Club — und wir spielten als Headliner vor circa drei Leuten.“

