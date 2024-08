Die Metal-Videos der Woche vom 30.08.

Unser Ziel: Aus der unüberblickbaren Metal-Masse die 500 besten Metal-Alben aller Zeiten zu destillieren! Das klingt ambitioniert ... und doch leichter, als es ist.

Grob überschlagen: 500 Ausgaben METAL HAMMER in 40 Jahren – das umfasst selbst bei vorsichtiger Schätzung mehrere Zehntausend Alben. Wenn man dann noch zugesteht, dass schon vor unserer Kioskpremiere 1984 die ersten harten Riffs angeschlagen wurden, dürfen noch ein paar Hundert relevante Ur-Werke dazukommen. Höchste Zeit also, das mal zu sortieren. Hier geht's zu den Rängen 11-49. 1 Metallica MASTER OF PUPPETS (1986) Countdown, Trommelwirbel, Gänsepelle ... Vorhang auf für das beste Album der Metal-Geschichte! Äh, Moment mal – ist MASTER OF PUPPETS überhaupt das beste Album der Metallica-Geschichte ...? Darüber streiten sich spätestens seit 1988 und ...AND JUSTICE FOR…