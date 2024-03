Editorial METAL HAMMER 04/2024

auch interessant

Liebe Metalheads,

jetzt nicht durcheinanderkommen: METAL HAMMER feiert sein 40. Jubiläum – in dieser Ausgabe blicken wir aber 30 Jahre zurück! Warum? Nun, zum einen hatten wir das Metal-Jahr 1984 bereits vor knapp fünf Jahren (Ausgabe 11/2019) haarklein durchleuchtet. Zum anderen hat es uns schlicht umgehauen, was 1994 los war im Metal-Universum: Machine Head und In Flames hinterlassen unauslöschliche Brandspuren! Amorphis und Bolt Thrower veröffentlichen wegweisende Platten! Emperor und Mayhem schreiben schwarze Genre-Geschichte!

Nine Inch Nails und Korn krempeln alles um! Es gibt so viel zu erzählen, dass wir um diese Titelgeschichte nicht herumkamen. Mehr noch: Statt der üblichen 66,6 Album-Tipps konnten wir nicht weniger als die 94 wichtigsten Alben des Metal-Jahres 1994 küren. Viel Spaß beim Eintauchen in eine prägende Zeit, beim Entdecken und Wiederentdecken von Perlen, Auswüchsen und Geheimtipps (ab Seite 18)!

Hurricane und Tragödie

Natürlich gerät auch unser runder Geburtstag nicht in Vergessenheit. Wir setzen die Interview-Reihe mit ehemaligen Chefredakteuren fort: Edgar Klüsener war dabei, als Metal und METAL HAMMER explodierten und expandierten (Seite 30 und im Podcast unter www.metal-hammer.de/40jahre). Sein 40. Jubiläum begeht ebenso das Scorpions-Album LOVE AT FIRST STING – wir gratulieren mit einem besonderen Track auf der Maximum Metal-CD-Beilage: Die Power Metal-Durchstarter Dominum geben euch ihre Cover-Version von ‘Rock You Like A Hurricane’ hier physisch exklusiv auf die Ohren. Ein historisches Scorpions-Poster rundet die Feierlichkeiten ab.

Mit der anderen Seite des Posters zollen wir Rage Tribut, die ihr Jubiläum mit METAL HAMMER teilen und mit dem aktuellem Album AFTERLIFELINES den Soundcheck gewinnen. Alles zum Album des Monats erfahrt ihr im Review (auf Seite 76) und in der ausführlichen Story (inklusive historischem Fotorückblick) ab Seite 32. Neben viel weiterem frischem Metal-Stoff von unter anderem Dragonforce, Leaves’ Eyes und Hamferð (die unser Gunnar Sauermann exklusiv am Ort der auf dem neuen Album vertonten Tragödie besuchen durfte, zu lesen ab Seite 66) kümmern wir uns ab sofort noch intensiver um den Nachwuchs: In einer neuen monatlichen Kolumne erklären Heavysaurus den Metal-Kids die Welt der Riffs! Los geht das Dino-Metal-ABC auf Seite 7.

Stahl auf Vinyl

Eine Lehrstunde in Sachen Heavy Metal geben erst recht Accept mit ihrem kommenden Album HUMANOID. Seit 40 Jahren begleitet METAL HAMMER die Solinger Stahlschmiede. Nun setzen wir dem durch eine weltexklusive 7“ die Krone auf: Mit der nächsten Ausgabe bekommt ihr eine Vinylscheibe mit zwei brandneuen Songs – physisch hier zuerst noch vor Album-Release und auf 7“ sonst nirgends zu bekommen. Diese Vinyl-Single von Accept gibt es nur mit METAL HAMMER 05/2024 – ab 12.4. im Handel oder jetzt direkt vorbestellbar unter www.metal-hammer.de/accept. (Als Abonnenten erhaltet ihr mit diesem Heft ein Anschreiben, das euch erklärt, wie ihr an die Platte kommt. Unser Abo-Service freut sich, von euch zu hören!) Innerhalb Deutschlands portofrei und natürlich nur, solange der Vorrat reicht. Ein einzigartiges Sammlerstück zur Feier von 40 Jahren

MAXIMUM METAL!

Sebastian Kessler

***

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.