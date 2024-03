Accept HUMANOID + 12 Ausgaben METAL HAMMER zum Sparpreis

Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Saltatio Mortis, Accept, Hamferð und einigen weiteren.

Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: Accept ‘Humanoid’ Avralize ‘Overdose’ Dool ‘Venus In Flames’ Eclipse ‘Apocalypse Blues’ Hamferð ‘Hvölja’ Howling Giant ‘Juggernaut’ The Lunar Effect ‘Flowers For Teeth’ Necrowretch ‘Vae Victis’ Night Laser ‘Bittersweet Dreams’ RPWL ‘Another Life Beyond Control’ Saltatio Mortis ‘Finsterwacht’ (feat. Blind Guardian) Venues ‘Godspeed, Goodbye’ Whom Gods Destroy ‘Crawl’ -- Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.