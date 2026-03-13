Toggle menu

Album des Monats 04/2026: Black Label Society ENGINES OF DEMOLITION

Black Label Society
Black Label Society wurden METAL HAMMER-Soundcheck-Sieger und konnten unter anderem Lamb Of God, Exodus und Hellripper auf die Plätze verweisen.
Wir präsentieren: Der Soundcheck-Sieger der METAL HAMMER-Aprilausgabe: Black Label Society ENGINES OF DEMOLITION

Das Album des Monats April 2026 stellen Black Label Society. Sie setzten sich mit einem Schnitt von 4,71 durch und können es sich nun auf dem Soundcheck-Thron des METAL HAMMER gemütlich machen.

Black-Label

>> Lest hier das komplette Review zu ENGINES OF DEMOLITION von Black Label Society <<

Hört in unserer YouTube-Playlist die Top 10 des METAL HAMMER-Soundchecks der Aprilausgabe 2026!

Thomas Sonder schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen

04/2026 Album des Monats Aprilausgabe black label society ENGINES OF DEMOLITION Soundcheck
