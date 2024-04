Der bessere AC/DC-Sänger laut Dave Evans: Scott vs. Johnson

auch interessant

Original-AC/DC-Sänger Dave Evans sollte in einem Interview unter anderem Stellung dazu beziehen, ob er Bon Scott oder Brian Johnson für den besseren Sänger hält. Zunächst musste der Australier jedoch mit dem Gerücht aufräumen, dass er sich 2016 — als Johnson drohte, sein Gehör zu verlieren und Axl Rose aushalf — selbst als Ersatzvokalist angeboten habe. „In Australien nennen wir das Bullshit. Das war nur jemand, der eine Schlagzeile haben wollte.“

Unglaublich bescheiden

Dann drehte sich das Gespräch mitunter darüber, wen Evans für den besseren AC/DC-Frontmann hält: Bon Scott oder Brian Johnson? „Natürlich ist Dave Evans der Beste. Das bin ich, okay. Die meisten meiner Fans werden einem auch genau das sagen. Ich erfinde das nicht. Wenn du auf eines meiner Konzerte kommst, kannst du dir selbst ein Bild machen. Aber sie nennen mich Maestro, was ich liebe.“ Letztlich ging Dave doch noch auf die eigentliche Frage ein und stellte klar: „Sie sind beide total unterschiedlich. Man kann sie nicht vergleichen. Mich kann man auch nicht mit Bon Scott oder Brian Johnson vergleichen. Das ist also eine unfaire Frage. Wer sich für einen der beiden entscheidet, ist voreingenommen.

Wenn man AC/DC-Fan ist, muss man die ganze Band feiern. Denn zunächst einmal gab es die fünf Gründungsmitglieder, wovon ich eines bin. Ohne uns gäbe es AC/DC überhaupt nicht. Wenn man also ein Fan ist, muss man ein Fan der ganzen Band sein. Und wenn man parteiisch für einen der beiden ist, ist man nicht wirklich Fan. Wenn man ein Bon Scott- oder Brian Johnson-Fan ist, ist man Fan von einem Teil der Band. […] Ohne Bon und Dave gibt es keinen Brian. Ohne Dave gibt es keinen Bon. Das ist die ganze Band. Sie muss von all den Fans gefeiert werden. Und jeder Fan, der einen von uns geringschätzt, darf sich nicht Fan nennen und sollte sich schämen.“

🛒 ATZEDATZE-SHIRT BEI AMAZON ORDERN!

Dave Evans hat die zwei Songs ‘Can I Sit Next To You, Girl’ und ‘Rocking In The Parlour’ für eine 1974er-Single der Aussie-Rocker aufgenommen. Nach einer Auseinandersetzung mit dem damaligen Manager feuerten AC/DC Evans.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.