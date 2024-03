AC/DC: Diese Vorband begleitet Angus Young und Co.

Foto: Getty Images for Power Trip, Kevin Mazur. All rights reserved.

Stevie Young, Brian Johnson, Angus Young und Cliff Williams mit AC/DC live beim Power Trip Festival im Empire Polo Club am 7. Oktober 2023 in Indio, Kalifornien

auch interessant

Die Vorfreude auf die erste Europatournee von AC/DC dürfte sowieso schon enorm sein. So werden Angus Young und Co. zwischen Mai und August 24 Mal in der Alten Welt Halt machen — elf Mal davon in Deutschland, zwei Mal in Österreich sowie ein Mal in der Schweiz. Jetzt haben die Aussie-Rocker bekanntgegeben, wer ihnen bei den anstehenden Liveshows den Bühnenboden bereiten wird.

Laut und hart, stark und schnell

Und das ist ein richtiger Top-Act: So freuen sich The Pretty Reckless über den Support Slot bei „Atzedatze“. Ihre Begeisterung darüber brachten die Heavy-Rocker aus den Vereinigten Staaten von Amerika direkt in den Sozialen Medien zum Ausdruck. Dort schrieb das Quartett: „Es sind AC/DC, verdammt noch mal…“ Daneben stand noch ein Emoji mit rauchendem Kopf. Die Verzückung darüber verwundert gewiss nicht, wahrscheinlich wären sogar Metallica aus dem Häuschen, wenn sie für die Hard Rock-Ikonen eröffnen dürften.

Nichtsdestotrotz mag sich nun manch ein AC/DC-Fan fragen, wer eigentlich diese The Pretty Reckless sind. Gegründet hat sich die Gruppe im Jahr 2009 um Frontröhre Taylor Momsen, welche zuvor als Schauspielerin reüssierte — unter anderem in der US-Serie ‘Gossip Girl’. Davon sollte man sich jedoch nicht blenden lassen, denn die Formation versteht es wirklich, hart zu rocken. Insgesamt haben die Musiker mittlerweile fünf Studiowerke veröffentlicht. Ihr jüngster Wurf DEATH BY ROCK AND ROLL (2021) platzierte sich sogar auf Platz 5 in den deutschen Album-Charts. Als Vorband fuhren The Pretty Reckless unter anderem schon bei Guns N’ Roses sowie auf der letzten Soundgarden-Tour vor Chris Cornells Tod mit.

ATZEDATZE-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

METAL HAMMER präsentiert:

AC/DC + The Pretty Reckless – Tour 2024

17.05. Gelsenkirchen, Veltins Arena

21.05. Gelsenkirchen, Veltins Arena

09.06. München, Olympiastadion

12.06. München, Olympiastadion

16.06. Dresden, Rinne

19.06. Dresden, Rinne (Zusatztermin)

23.06. A-Wien, Ernst-Happel-Stadion

26.06. A-Wien, Ernst-Happel-Stadion

29.06. CH-Zürich, Letzigrund-Stadion

13.07. Hockenheim, Hockenheimring

17.07. Stuttgart, Wasen

27.07. Nürnberg, Zeppelinfeld

31.07. Hannover, Messe

04.08. Hannover, Messe (Zusatztermin)

Karten zur Tournee gibt es unter www.eventim.de

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.