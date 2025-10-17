Die Videos der Woche vom 17.10. mit Battle Beast, Dream Theater u.v.m.

Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Beasto Blanco ‘Out Of Darkness’
Bullet ‘Kickstarter’
Eradicator ‘Of Ashes And Sand’ (live)
Kaunis Kuolematon ‘Merta’
Mezzrow ‘In Shadows Deep’
Møl ‘Garland’
Sirenia ‘Nightside Den’
Soulbound ‘Chaos & Amen’
Steve Morse Band ‘Texus’ (feat. Eric Johnson)
Sum Of R ‘Beer Cans In A Bottomless Pit’
Your Inland Empire ‘Grinding’
Zu ‘Golgotha’
— Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach.Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.
Die Videos der Woche vom 19.09. mit Lorna Shore, Powerwolf, Slash u.v.m.
Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Grailknights, Coroner, Wolfheart sowie einigen weiteren.
Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: A Killer’s Confession ‘Hopeless Gray’ As Everything Unfolds ‘Point Of View’ Axty ‘Selfish’ Black Stone Cherry ‘Neon Eyes’ Coroner ‘Symmetry’ Donots ‘Stop The Clocks’ (feat. Campino & Matt Hensley) Droptune ‘Reaper’ Edenbridge ‘Cosmic Embrace’ Evoken ‘None’ Friendship Commanders ‘Found’ Future Palace ‘Cyclone’ The Gems ‘Year Of The Snake’ Grailknights ‘In The Eyes Of The Enemy’ (feat. Chiara Tricarico) Grimming ‘Wüdschitz’ Heavy Hitter ‘Coming To Terms’ (feat. Zayna Youssef) I Prevail ‘Pray’ Lorna Shore ‘Glenwood’ Mezzrow ‘Symphony Of Twisted Souls’ Of Mice & Men ‘Troubled Water’ Powerwolf ‘Stossgebet’ (live) Royal Sorrow ‘Survival Complex’ Sainted Sinners…