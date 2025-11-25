Toggle menu

Metal Church: Neue Besetzung mit David Ellefson

Das neue Metal Church-Line-up: David Ellefson, Brian Allen, Rick Van Zandt, Kurdt Vanderhoof und Ken Mary (v.l.)
Das neue Metal Church-Line-up: David Ellefson, Brian Allen, Rick Van Zandt, Kurdt Vanderhoof und Ken Mary (v.l.)
Foto: Promo/Reaper Entertainment. All rights reserved.
von
Metal Church greifen ab sofort mit neuem Personal an — gleich drei neue Musiker mischen nun bei den kalifornischen Heavy-Metallern mit.
Metal Church melden sich mit einer neuen Besetzung zurück. Die beiden prägenden Figuren bei den Heavy-Metallern — Kurdt Vanderhoof und Rick Van Zandt an den Gitarren — sind logischerweise weiterhin mit von der Partie. Doch sie haben sich drei frische Mitstreiter ins Boot geholt — und zwar Bassist David Ellefson (ehemals bei Megadeth), Drummer Ken Mary (Alice Cooper, Flotsam And Jetsam) sowie Sänger Brian Allen (Vicious Rumors).

Starke Chemie

Folglich sind Bassist Steve Unger, Schlagzeuger Stet Howland und Frontmann Marc Lopes nicht mehr an Bord von Metal Church. Laut der zugehörigen Pressemitteilung stand die Band „nach ihrer jüngsten Tournee und der Rückkehr aus Australien […] an einem Wendepunkt“. Weiter heißt es darin: „Ein unerwarteter kreativer Funke entfachte Kurdt Vanderhoofs Tatendrang, woraufhin er die Musiker kontaktierte, die nun das nächste Kapitel von Metal Church schreiben. Die intensive Studiochemie führte zum Entstehen des brandneuen Tracks ‘F.A.F.O.’ — ein Song, der die Band sofort elektrisierte und den Anstoß für weiteres Songwriting und Recording gab. Produziert wurde die Single von Kurdt Vanderhoof, das Mixing und Mastering übernahm Zeuss in den Planet Z Studios.“

Nach ‘F.A.F.O.’ war demnach noch lange nicht Schluss, Metal Church förderten weitere Lieder zutage. „Diese Sessions sind inzwischen zu einem komplett neuen Metal Church-Album gereift, das 2026 via Reaper Entertainment in Europa erscheinen soll. Weitere Details werden in Kürze bekanntgegeben.“

Kurdt Vanderhoofs kommentiert: „Nach 45 Jahren fühlt es sich wie ein Wunder an, dass wir 2025 neue Musik veröffentlichen. Es gab eine Zeit, in der ich nicht wusste, ob Metal Church überhaupt weitergehen würde. Aber wir sind zurück — und dieses Line-up brennt lichterloh. Die neue Single macht diesen Moment für mich unglaublich besonders. ‘F.A.F.O.’ ist ein aggressiver Thrasher, und ich bin sicher, die Fans werden ihn lieben. Wir tun es auf jeden Fall – sonst wäre es nicht Metal Church.“

Metal Church_FAFO

Darüber hinaus will die Formation nächstes Jahr auf möglichst vielen Bühnen stehen und „plant für 2026 umfangreiche Tour-Aktivitäten“. Drei Festival-Termine sind schon fix, „weitere folgen in Kürze“.

Metal Church — Live 2026

  • 05.08. CZ-Josefov, Brutal Assault Festival
  • 08.08. BE-Kortrijk, Alcatraz Festival
  • 09.08. Geiselwind, Keep It True Festival


Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

