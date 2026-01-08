Im November des vergangenen Jahres kündigten Kurdt Vanderhoof und Rick Van Zandt an, dass Bassist David Ellefson (Ex-Megadeth), Drummer Ken Mary (Alice Cooper, Flotsam And Jetsam) sowie Sänger Brian Allen (Vicious Rumors) Metal Church fortan komplettieren. Bassist Steve Unger, Schlagzeuger Stet Howland und Sänger Marc Lopes hat im Vorfeld wohl niemand Bescheid gesagt. Zumindest behauptet dies Letzterer und schimpft gegen Vanderhoof und Van Zandt.

Marc Lopes stieß im Sommer 2022 zu Metal Church als Ersatz für Mike Howe, der im Juli 2021 tragischerweise verstarb. 2023 erschien die Platte CONGREGATION OF ANNIHILATION, mit der es 2024 auf Tour gehen sollte. Gleich zu Beginn jenes Jahres wurde jedoch alles abgesagt. Danach habe Lopes nichts mehr von der Band gehört.

Ohne Worte

Im The Big Truth Podcast gibt Lopes an, dass hinter den Kulissen einige unschöne Dinge abliefen. Wenn er in Interviews also sagte, dass er nichts über den aktuellen Status von Metal Church wüsste, sei dies stets die Wahrheit gewesen. „Wenn es eine Meinungsverschiedenheit gibt, sollte man sie klären, egal ob mit Ja, Nein oder was auch immer. Aber es gab die ganze Zeit über keinerlei Kommunikation“, fügt er deshalb hinzu.

Die Situation habe den Sänger sehr mitgenommen und unglücklich gemacht. Immerhin habe er hart gearbeitet und viel Leidenschaft in die Band gesteckt. Bezugnehmend darauf, wie er vom neuen Line-up von Metal Church erfahren hat, erklärt Lopes, es fehle „einfach an Integrität“. Marc hält dies für „die Feigheit, sich keinem der Probleme zu stellen, egal ob gut oder schlecht“. Schließlich habe er im Internet von der Neubesetzung erfahren: „Das war das ultimative ‘Leck mich am Arsch’.“

Immerhin habe er noch Ross The Boss, aber „es war definitiv ein hartes Jahr“: „Gegen Ende des Jahres, als all die anderen Sachen herauskamen, wollte ich definitiv nicht mehr mit mir selbst im selben Raum sein.“ Metal Church sei für Marc Lopes jetzt erledigt, denn: „Wir wurden total hinters Licht geführt. Und ja, es ist wirklich ziemlich widerlich, was da passiert ist.“ Dabei bezieht er auch seine Mitstreiter Unger und Howland mit ein und gibt zu Protokoll: „Niemand hat gekündigt. Niemand wurde gefeuert. Man kehrte es einfach unter den Tisch.“

—

