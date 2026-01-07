Vergangenen Sommer kündigten die australischen Thrash-Metaller Mortal Sin ihre Bühnenrückkehr für dieses Jahr an – 15 Jahre nach ihrer letzten Tournee im Rahmen der „Thrashfest Classics“ durch Europa. Die Besetzung besteht derzeit aus den Gründungsmitgliedern Mat Maurer (Gesang) und Andy Eftichiou (Bass), Nathan Shea und Ryan Huthnance an den Gitarren sowie dem neuesten Bandmitglied, Schlagzeuger George Delinicolis.

Dieses Jahr markiert das 40. Jubiläum des Debütalbums MAYHEMIC DESTRUCTION. Für ihre Auftritte planen Mortal Sin jedoch Klassiker aus ihrer gesamten Diskographie ein. Die deutschen Fans dürfen sich immerhin auf eine Show beim Keep It True Festival im April freuen. Laut eines Facebook-Posts der Band werden weitere Gigs bei europäischen Festivals noch bekannt gegeben.

Abwarten

Kürzlich war Mat Maurer zu Gast bei Metal Roos, wo er gefragt wurde, wie die Chancen bezüglich neuer Songs stünden. Zwar sei es zur Sprache gekommen, aber „bisher hat noch niemand etwas zugesagt“. Maurer gibt weiterhin an: „Wir müssen zunächst all diese Konzerte hinter uns bringen. Mal sehen, wie die Stimmung ist.“ Obendrein müsse sich der Sänger „erst wieder daran erinnern, wie man schreibt. Das ist immer mein Problem“.

Im August 2025 kam im Interview mit Heavy Metal Mayhem die Frage auf, ob das Konzert beim Keep It True Festival der Hauptgrund für die Rückkehr von Mortal Sin gewesen sei. Darauf antwortete Maurer: „Nein, das kam erst später. Obwohl Oliver vom Keep It True schon seit – ich weiß gar nicht mehr wie vielen Jahren – immer wieder versucht hat, uns zu gewinnen.“

Nach der schweren Krankheit und dem Tod seiner Frau habe Mat Maurer nach einem neuen Sinn im Leben gesucht. „Dann traf ich Andy und Nathan. Wir waren alle zusammen auf einem Konzert, und ich sagte: ‚Ich weiß, dass ich uns all die Jahre hingehalten habe. Und ich weiß eure Geduld sehr zu schätzen. Aber wenn ihr Lust habt, etwas zusammen zu machen — nächstes Jahr feiern wir unser 40. Jubiläum —, dann bin ich dabei.’ Sie sagten sofort zu.“ Nun machen Mortal Sin einen Schritt nach dem anderen und schauen, wie weit sie die Reunion ausdehnen.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.