Anlass für das vom Joey Jordison Charitable Fund organisierte Konzert am 3. Oktober ist nicht nur das Gedenken an den verstorbenen Joey Jordison. Ebenfalls soll die Veröffentlichung des langerwarteten Vimic-Albums OPEN YOUR OMEN gefeiert werden. Wie auf dem Veranstaltungs-Flyer zu lesen ist, werden Wednesday 13 für Vimic eröffnen.

Auf der Facebook-Seite von Joey Jordison, die nach seinem Tod von seiner Familie weiterbetrieben wird, ist zu lesen: “Wir freuen uns zu verkünden, dass Luana Dametto uns als Ehrengast bei der Vimic-Show am 3. Oktober in Los Angeles unterstützen wird! Luana ist ein unglaubliches Talent mit Kraft, Präzision und Leidenschaft am Schlagzeug — und wir sind absolut begeistert, sie an diesem unvergesslichen Abend zu Ehren von Joey Jordison und dem Release von OPEN YOUR OMEN dabei zu haben“.

Schlagzeug-Idol

In ihrer Kurzvorstellung erklärt Luana Dametto: „Wir können mit nur einem einzigen Beat die Intention eines Songs verändern, und genau so hat Joey sein Schlagzeug eingesetzt, um Emotionen und Intentionen herüberzubringen“, erklärte sie. „Er war nicht nur technisch versiert oder tight; er wusste, wie man das Schlagzeug auf eine einzigartige kreative Art und Weise einsetzt, die wir uns alle zum Vorbild nehmen und als Ziel setzen sollten. Er hat uns gezeigt, worum es in der Musik geht — echte Emotionen und Leidenschaft.“

Luana Dametto begann mit 12 Jahren, Schlagzeug zu spielen. Über den Einfluss, den Joey Jordison auf sie hatte, sagt Dametto: „Joey war mein allererstes Schlagzeug-Idol (und ist noch immer mein größtes). Ganz am Anfang war er meine einzige Referenz, und da habe ich mir wirklich ein tolle Referenz ausgesucht. Von seinem Blast Beat-Style und seinem unnachgiebigen Double Bass bis zu seinen kreativen Fills und Grooves hat er mein Denken über das Schlagzeugspiel geformt“.

Auf die Frage, wann Luana Dametto Joey Jordison zum ersten Mal spielen gehört hat, erzählt sie:„Ich hörte zum ersten Mal von Joey auf MTV und YouTube, wo ich einige seiner Aufritte sah, bei denen er ‚kopfüber’ performte. Zu dieser Zeit spielte ich Schlagzeug nur als Hobby. Ich war ein introvertiertes Kind und brauchte etwas zu tun. Etwas, womit ich Freunde finden und mir die Zeit vertreiben konnte. Joey spielen zu sehen hat meine Sicht auf das Schlagzeugspiel komplett verändert. Auf einmal wollte ich es als Karriere verfolgen und ernst nehmen. Er ist der Hauptgrund, warum ich das hier tue“.

Die Veröffentlichung von OPEN YOUR OMEN mit Joey Jordisons letzten Aufnahmen wurde durch eine von Fans finanzierte Kickstarter-Kampagne ermöglicht. In einem Interview mit Loaded Radio antwortet Vimic-Sänger Kalen Chase auf die Frage, was es ihm bedeutet, endlich das Album veröffentlichen zu können:

„Wir waren begeistert. Aber es war für uns alle ein Schock. Ich kann nur für mich selbst sprechen… Aber ich selbst hatte es hinter mir gelassen. Als Joey starb, ging es mehr darum, das zu verarbeiten. Und als sich die Gelegenheit bot, war es so schockierend und überraschend und wunderbar, und dann hieß es: ‚Oh, wow. Du hast deine Heilung noch nicht wirklich vollzogen.’ Es gab also diese Mischung aus Katharsis und bittersüßem Zeug, aber am Ende des Tages sind wir begeistert und freuen uns vor allem darauf, den Fans zu geben, was sie wollen“.

In Bezug auf die Frage, was Fans von dem Album erwarten können, sagte Chase:„Nach all der unglaublichen Hilfe, die wir über Kickstarter erhalten haben und die Show gebucht haben, arbeiten wir gerade an der Logistik. Es gibt also nicht viel, was ich sagen kann und will, außer, dass wir unser Bestes geben werden, dank der tollen Fangemeinschaft die beste Show abzuliefern, die wir können, und daraus einen unvergesslichen Abend zu machen“.

Ob Vimic nach dem Konzert als Band weitermachen will, bleibt offen: „Wir machen keine Pläne“, sagt Kalen. „Das einzige, worauf die Familie [von Jordison] und wir fünf uns gerade fokussieren, ist das Album zu veröffentlichen und die Show zu spielen und Joey damit zu ehren. Es gibt keine Pläne für die Zukunft. Wir thematisieren es nicht. Wir reden nicht darüber. Es war wie eine unausgesprochene Vereinbarung, wie ‚Leute, diese Show und dieses Album’. Wenn es danach das Ende sein soll und wir [die Fans, die wollen, dass wir Joey Tribut zollen und diese Songs live spielen] zufriedenstellen können, wäre das eine wunderbare Art und Weise, das letzte Album herauszubringen und es zurückzugeben.“

