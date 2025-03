auch interessant

Crypta müssen sich nach einer neuen Lead-Gitarristin umschauen, denn Jéssica di Falchi hat der Death Metal-Formation den Rücken gekehrt. Dies teilten die Musikerinnen in den Sozialen Medien mit. Dabei weisen alle Beteiligten darauf hin, dass die Trennung freundschaftlich erfolgte. Über eine potenzielle Nachfolgerin machten die Brasilianerinnen noch keine Angaben.

Auf zum nächsten Kapitel

„Crypta verkünden den Abschied von Jéssica di Falchi von der Band“, heißt es im zugehörigen Statement. „Dieser Schritt wurde aufgrund einer einvernehmlichen Übereinstimmung unternommen. Hierbei kommt die Entscheidung von ihr — und wird von der Band respektiert und akzeptiert. Wir sind Jéssica unheimlich dankbar für all unsere Zeit, unsere Reise, unsere Erfahrungen und Abenteuer zusammen während der letzten paar Jahre. Zudem werden wir all ihre Beiträge zur Band immer in Ehren halten und zu schätzen wissen.“

Crypta: Gitarristin Sonia Anubis steigt aus Death Metal Die Death-Metallerinnen Crypta müssen Gitarristin Sonia Anubis ziehen lassen. Sie konzentriert sich fortan wohl auf ihre Heavy Metal-Band Cobra Spell.

Jéssica di Falchi selbst ergänzt: „Ich möchte Crypta dafür danken, dass sie meiner Arbeit vertraut und mich eingeladen haben, ein Teil ihrer Geschichte zu sein. Darüber hinaus bin ich auch den Fans sehr dankbar für ihre Unterstützung und Freundlichkeit. Ich werde diese Erfahrung für immer in mir tragen. Wir sehen uns bald auf Tour.“ Der letzte Satz klingt ganz danach, als ob Falchi schon ihr nächstes Engagement, was auch immer das sein mag, unter Dach und Fach gebracht hat. Des Weiteren betonen die verbleibenden Crypta-Mitglieder, dass sich der Abgang Falchis weder auf die gebuchten und anstehenden Konzerte und Tourneen noch auf das Schreiben sowie die Veröffentlichung des dritten Longplayers der Gruppe auswirken wird. Alles wird wie geplant vonstatten gehen.

