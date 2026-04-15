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The Gems: Emlee Johansson steigt aus

The Gems
Emlee Johansson (l.), Guernica Mancini (m.) und Mona Lindgren (r.)
Foto: PR, Mikael Hulten. All rights reserved.
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Traurige Nachrichten aus Schweden: The Gems müssen künftig ohne ihre Schlagzeugerin Emlee Johansson auskommen.
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The Gems fehlt bald ihr „E“. Wie die Band in einem tränenreichen Video auf Social Media bekanntgab, verlässt Schlagzeugerin Emlee Johansson die Formation. Als Grund nennt sie den Tour- und Reisestress sowie den generellen Druck, der mit der Arbeit in der Band einhergeht.

Neues Kapitel

In der Videocaption fasst sie zusammen: „Ich habe die schwere Entscheidung getroffen, mir von der Musik eine Auszeit zu nehmen. Das bedeutet, ich werde The Gems verlassen. Ich liebe die Band, und ein Teil von mir wird immer mit ihr verbunden sein, aber die letzten paar Jahre hat mich das Touren ausgelaugt.

Es geht mir nicht um die Liveshows. Ich liebe es sehr, live zu spielen. Aber es geht mir um das Reisen, der Schlafentzug, der Druck und Stress, die damit einhergehen. Ich muss das für mich tun, und obwohl das eine der schwersten Entscheidungen ist, die ich je getroffen habe, freue ich mich darauf, ein neues Kapitel aufzuschlagen“, bekräftigt sie.

Dank und Wertschätzung

Weiter meint sie: „Ich bitte euch darum, meinen Abschied nicht zu betrauern. Unterstützt und wertschätzt lieber Guernica (Mancini, Sängerin – Anm.d.Red.) und Mona (Lindgren, Gitarristin – Anm.d.Red.) dafür, dass sie The Gems weiterführen. Sie verdienen alle Liebe und Unterstützung! Ich bin für immer stolz und dankbar für alles, das ich mit Guernica und Mona erfahren habe, und ich bin wahnsinnig dankbar für ihre Freundschaft.“ 

Zuletzt bedankt sich die Schlagzeugerin bei ihren Unterstützern und gibt gleichzeitig ihren Job frei: „Ich möchte mich bei all unseren Fans dafür bedanken, dass ihr diese Reise so besonders gemacht habt. Ich freue mich darauf, The Gems dabei zuzuschauen, wie sie die Welt erobern! Und natürlich bin ich sehr neugierig zu erfahren, wer mich ersetzen wird. Wenn du eine coole Schlagzeugerin bist, zögere nicht, die Mädels zu kontaktieren!“

„Das Ende einer Ära.“

Mancini und Lindgren schreiben: „Das Ende einer Ära. Wir hatten schon ein paar Wochen Zeit, um diese Information zu verarbeiten, und es hat uns die Herzen gebrochen. Wir wollen für Emlee nur das Beste. In diesem Sinne haben wir uns damit abgefunden und sind sehr stolz auf sie, dass sie diesen Schritt für sich geht. Wir unterstützen sie bedingungslos und stehen ihr zur Seite.“

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Zuletzt wenden sie sich direkt an ihre Kollegin und Freundin: „Wir lieben dich und wir versprechen, unser Vermächtnis weiterzubauen. Du wirst immer ein Gem sein.“


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Helen Lindenmann schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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