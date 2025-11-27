The Gems greifen wieder an! Die drei einstigen Thundermother-Mitgliederinnen Guernica Mancini (Gesang), Emlee Johansson (Schlagzeug) und Mona Lindgren (Bass/Gitarre) haben ihr nunmehr zweites Studiowerk im Kasten. Ein Datum für die Veröffentlichung über Napalm Records steht darüber hinaus fest: YEAR OF THE SNAKE wird am 13. März 2026 erscheinen. Im Zuge der Ankündigung ballern die Schwedinnen mit ‘Hot Bait’ eine weitere Single aus dem Longplayer raus (Video siehe unten).

Besser als Sex

„‘Hot Bait’ ist ein verspielter Shuffle-Song in einer ZZ Top-mäßigen Stimmung über unsere Tage als Single Ladys“, kommentieren The Gems. „Es geht um die Aufregung, wenn man endlich das bekommt, was man will — erzählt aus der Perspektive eines Feinschmeckers. Denn Essen ist immer besser als Sex.“

Des Weiteren lassen The Gems über die kommende frische Scheibe wissen: „YEAR OF THE SNAKE dreht sich darum, sich vorausgegangenen Strapazen im Leben zu stellen, loszulassen und mit einem vielversprechenderen Kapitel weiterzumachen. Es ist prall gefüllt mit starken und ermutigenden Themen. Ein gutes Bild dazu dazu ist eine Schlange, die sich häutet und jetzt stark dasteht, allein durch ihre eigene Kraft.“

Überdies geben The Gems zu Protokoll: „YEAR OF THE SNAKE ist eine Hommage an unsere Fans bei unsere Konzerten. Wir schreiben die Lieder, indem wir uns ein begeistertes Festival-Publikum vorstellen — angefangen bei unseren treuen Diamanten in der ersten Reihe, welche alle Texte in- und auswendig kennen, bis hin zu den verrückten Headbangern weiter hinten. Das Album ist voller schlagkräftiger Grooves und Riffs, die von Van Halen und Europe inspiriert sind und euch auf eine Reise zurück in die Achtziger Jahre mitnehmen.

Trotzdem ist die Produktion modern und frisch. In einer zunehmend künstlichen Welt wollen wir unseren Wurzeln treu bleiben: solides musikalisches Können und Songwriting, das von Herzen kommt. Unser Ziel ist es stets, ein großartig klingendes Album zu erschaffen — mit der Liveshow im Hinterkopf. Die Zukunft ist lebendig, und harter Glam Rock ist gekommen, um zu bleiben.“

The Gems YEAR OF THE SNAKE — Tracklist:

Walls Year Of The Snake Gravity Diamond In The Rough Live And Let Go Clout Chaser Hot Bait Forgive And Forget Go Along To Get Along Math Ain’t Mathing Firebird Stars Buckle Up Happy Water

