Die einstigen Thundermother– und neuerlichen The Gems-Rockerinnen Guernica Mancini, Emlee Johansson und Mona Lindgren haben mal wieder über ihre alte Band geplaudert. Demnach sei die Formation von Filippa Nässil schon immer ein Soloprojekt gewesen. Allerdings habe die Gitarristin ihnen das anders verkauft.

So sprach ein Journalist des Brutal Planet Magazine Mancini, Johansson und Lindgren darauf an, ob sie in The Gems nun mehr zu sagen hätten. „Diese Band sind wir zusammen, sicherlich“, erwiderte Emlee. „Das Traurige ist: Wir dachten, es wäre bei Thundermother schon so gewesen. Das war der Deal, als wir dort einstiegen, um ein vollwertiges Band-Mitglied zu werden. Wir haben alles gemeinsam gemacht, die Arbeitslast geteilt, uns selbst gemanagt, viel hinter den Kulissen gemacht. Wie in einer Demokratie — doch dann teilte Filippa mir und Mona aus heiterem Himmel mit, dass sie Guernica rauswerfen will.

Und ich antwortete einfach: ‚Nein. Auf keinen Fall. Da mache ich nicht mit.‘ Doch sie lenkte nicht ein. Ich meinte zu ihr, das werde nicht passieren, und sagte: Wenn Guernica nicht in der Band ist, bin ich nicht in der Band. Dabei hat sie uns nicht ernst genommen, sondern einfach ihre eigenen Entscheidungen getroffen. Da gab es nichts, was wir tun konnten. Sie hat die Passwörter all unserer Sozialen Medien geändert. Es war einfach so ein großer Betrug. Bei dieser Band machen wir es sicherlich zusammen. Das war das Wichtigste für uns. Wir lieben dieses Team-Ding wirklich. Wir wollen nicht allein arbeiten, sondern zusammen.“

Des Weiteren fügte Mona an: „Ich glaube, Thundermother war schon immer ein Soloprojekt. Und das ist in Ordnung. Es ist absolut in Ordnung, eine Band als Soloprojekt aufzuziehen. Doch das muss man den Leuten, die man ins Boot holt, vorab auch so sagen. Man kann den Leuten nicht sagen: ‚Steigt bei uns ein. Ich will, dass ihr Band-Mitglieder seid.‘ Und dann betreibt man es letzten Endes als Soloprojekt. Das macht man nicht.“

