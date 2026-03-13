Auch interessant
Die Metal-Alben der Woche vom 13.03. mit Lamb Of God, The Gems u.a.
Lamb Of God
‘The Killing Floor’ walzt mit kompromissloser Präzision alles nieder, ‘Blunt Force Blues’ fährt mit einem schlicht mörderischen Grund-Riff auf und ‘Parasocial Christ’ schraubt… (Hier weiterlesen)
The Gems
Zum anderen verstärkt sich der Eindruck, dass die vier Musikerinnen mit vereinten Kräften wahrscheinlich noch zugkräftigere Lieder hätten zustande bringen können… (Hier weiterlesen)
Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der METAL HAMMER-Aprilausgabe.
