Die Metal-Alben der Woche vom 13.03. mit Lamb Of God, The Gems u.a. 1 von 11 Fabienne Erni STARVEIL

2 von 11 The Gems YEAR OF THE SNAKE

3 von 11 Gluttony EULOGY TO BLASPHEMY

4 von 11 Lamb Of God INTO OBLIVION

5 von 11 Mammon's Throne MY BODY TO THE WORMS

6 von 11 Messticator TOTAL MASTERY

7 von 11 Monstrosity SCREAMS FROM BENEATH THE SURFACE

8 von 11 Schattenmann ENDGEGNER

9 von 11 To The Max! TWO THE MAX!

10 von 11 Vicious Rain THE ANATOMY OF SURVIVING

11 von 11 Vitamin X RIDE THE APOCALYPSE Previous Image Next Image

‘The Killing Floor’ walzt mit kompromissloser Präzision alles nieder, ‘Blunt Force Blues’ fährt mit einem schlicht mörderischen Grund-Riff auf und ‘Parasocial Christ’ schraubt… (Hier weiterlesen)

Zum anderen verstärkt sich der Eindruck, dass die vier Musikerinnen mit vereinten Kräften wahrscheinlich noch zugkräftigere Lieder hätten zustande bringen können… (Hier weiterlesen)

