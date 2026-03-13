Wenn man im Streit auseinandergeht, gibt es oft auf beiden Seiten Verlierer. Da die drei einstigen Thundermother-Rockerinnen nun bereits ihr zweites Album nach dem Split vorlegen, werden gleich mehrere Dinge klar. Zum einen liegen Frontröhre ­Guernica Mancini, Gitarristin Mona Lindgren sowie Schlagzeugerin Emlee Johansson schon allein von den reinen Zahlen her vorn – die Donnermütter um Filippa Nässil vermochten bislang lediglich ein Studiowerk anzureichen. Zum anderen verstärkt sich der Eindruck, dass die vier Musikerinnen mit vereinten Kräften wahrscheinlich noch zugkräftigere Lieder hätten zustande bringen können (wenn es Alleinherrscherin Nässil denn überhaupt zugelassen hätte), denn auch wenn YEAR OF THE SNAKE von den Kompositionen her die Nase gegenüber DIRTY & DIVINE vorn hat, entpuppen sich die Tracks nicht als absolute Rock-Offenbarung. Klar, Songs wie der schmissige Titel-Track, ‘Diamond In The Rough’, die Power-Ballade ‘Forgive And Forget’, ‘Go Along To Get Along’ oder ‘Gravity’ (mit Gesangseinlage von Majestica-Chef und Ex-Sabaton-Gitarrist Tommy ­Johansson) versprühen locker mehr ­Feuer, Esprit und Gefühl als der letzte Thundermother-Wurf. Nichtsdestotrotz bleibt noch Luft nach oben.

