Eigentlich soll das kürzlich veröffentlichte, Band-betitelte Album der finale Longplayer aus dem Hause Megadeth sein. In Zuge dessen befinden sich Mastermind Dave Mustaine und Co. schließlich auch auf weltweiter Abschiedstournee. Doch offenbar besteht tatsächlich die Möglichkeit, dass die Thrash-Metaller doch noch einmal neuen Musik aufnehmen. Das wollte zumindest Bassist James LoMenzo im Interview bei Loud And Proud Italy nicht ausschließen.

Sag niemals nie

„Es gibt kein Gesetz, das besagt, dass wir keine Musik machen können, während wir auf Tour sind“, befindet der Megadeth-Tieftöner. „Die großartigen Bands, die klassischen Bands, die wir lieben, waren auf Tour, haben sich ein Studio geholt, etwas aufgenommen — und letztendlich hatten sie genug für ein halbes Album oder so beisammen. Das ist komplett möglich.“ Tatsächlich über diese Option gesprochen haben Megadeth jedoch nicht, wie LoMenzo klarstellt. Allerdings gebe es von rechtlicher wie kreativer Seite nichts, das dem Quartett verbietet, an neuer Musik zu schrauben.

Dennoch unterstreicht der 67-Jährige (der bereits auch mit White Lion, Black Label Society, Pride & Glory, Slash’s Snakepit, David Lee Roth, John Fogerty und Ace Frehley musiziert hat), dass die Abschiedstournee der Gruppe kein Marketing-Gag ist, um mehr Zuschauer in die Konzerthallen zu locken. Diese Masche wird unter anderem The Who, Kiss und Mötley Crüe zugeschrieben. „Hierzu ist Dave unerschütterlich“, betont James. „Wir machen das nicht, um abzukassieren. Wir machen das, um ernsthaft zu sein und das Vermächtnis wirklich zum Abschluss zu bringen. Aus diesem Grund war es nur logisch, die Platte MEGADETH zu nennen.“

Ende Januar erörterte „Megadave“ im Gespräch mit Teraz Rock, ob er womöglich nach seiner Megadeth-Karriere ein Soloalbum einspielen will. „Ich könnte, ich glaube aber nicht. Ich könnte, ich könnte. Im Augenblick laufen die Dinge so großartig für uns, dass wir gar nicht über das Ende nachdenken. Wir denken an den Anfang hiervon, von dieser Kampagne [zum finalen, Band-betitelten Album von Megadeth — Anm.d.A.], und daran, rauszugehen und diese Musik unseren Fans zu zeigen. Und wir haben uns die Tourneen angeschaut, die wir in unseren Kalendern stehen haben — da läuft alles echt gut, was die Tickets angeht. Die Termine verkaufen sich weit im Voraus aus. Und das ist auch gut für uns.“

