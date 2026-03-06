Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Megadeth: James LoMenzo schließt neue Musik nicht aus

James LoMenzo mit Megadeth am 29. Juni 2024 beim Resurrection Fest im spanischen Viveiro
James LoMenzo mit Megadeth am 29. Juni 2024 beim Resurrection Fest im spanischen Viveiro
Foto: Redferns, Mariano Regidor. All rights reserved.
von
Vielleicht gibt es doch noch einmal neues Material von Megadeth, wie Bassist James LoMenzo in Aussicht stellt.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Eigentlich soll das kürzlich veröffentlichte, Band-betitelte Album der finale Longplayer aus dem Hause Megadeth sein. In Zuge dessen befinden sich Mastermind Dave Mustaine und Co. schließlich auch auf weltweiter Abschiedstournee. Doch offenbar besteht tatsächlich die Möglichkeit, dass die Thrash-Metaller doch noch einmal neuen Musik aufnehmen. Das wollte zumindest Bassist James LoMenzo im Interview bei Loud And Proud Italy nicht ausschließen.

Sag niemals nie

„Es gibt kein Gesetz, das besagt, dass wir keine Musik machen können, während wir auf Tour sind“, befindet der Megadeth-Tieftöner. „Die großartigen Bands, die klassischen Bands, die wir lieben, waren auf  Tour, haben sich ein Studio geholt, etwas aufgenommen — und letztendlich hatten sie genug für ein halbes Album oder so beisammen. Das ist komplett möglich.“ Tatsächlich über diese Option gesprochen haben Megadeth jedoch nicht, wie LoMenzo klarstellt. Allerdings gebe es von rechtlicher wie kreativer Seite nichts, das dem Quartett verbietet, an neuer Musik zu schrauben.

Dennoch unterstreicht der 67-Jährige (der bereits auch mit White Lion, Black Label Society, Pride & Glory, Slash’s Snakepit, David Lee Roth, John Fogerty und Ace Frehley musiziert hat), dass die Abschiedstournee der Gruppe kein Marketing-Gag ist, um mehr Zuschauer in die Konzerthallen zu locken. Diese Masche wird unter anderem The Who, Kiss und Mötley Crüe zugeschrieben. „Hierzu ist Dave unerschütterlich“, betont James. „Wir machen das nicht, um abzukassieren. Wir machen das, um ernsthaft zu sein und das Vermächtnis wirklich zum Abschluss zu bringen. Aus diesem Grund war es nur logisch, die Platte MEGADETH zu nennen.“ 

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Black Friday Stone Washed - T-Shirt
Black Friday Stone Washed - T-Shirt
von Megadeth
Für € 19,99 im Metal Hammer Shop kaufen

Ende Januar erörterte „Megadave“ im Gespräch mit Teraz Rock, ob er womöglich nach seiner Megadeth-Karriere ein Soloalbum einspielen will. „Ich könnte, ich glaube aber nicht. Ich könnte, ich könnte. Im Augenblick laufen die Dinge so großartig für uns, dass wir gar nicht über das Ende nachdenken. Wir denken an den Anfang hiervon, von dieser Kampagne [zum finalen, Band-betitelten Album von Megadeth — Anm.d.A.], und daran, rauszugehen und diese Musik unseren Fans zu zeigen. Und wir haben uns die Tourneen angeschaut, die wir in unseren Kalendern stehen haben — da läuft alles echt gut, was die Tickets angeht. Die Termine verkaufen sich weit im Voraus aus. Und das ist auch gut für uns.“ 


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Abschiedstournee Bassist Dave Mustaine James Lomenzo letztes Album Megadeth Möglich Neue Musik
At The Gates: Konzerte zu Tomas Lindbergs Ehren möglich
At The Gates
At The Gates bringen im April ihr letztes Album mit dem Gesang des im September 2025 verstorbenen Tomas "Tompa" Lindberg heraus.
Am 24. April bringen die Schweden At The Gates THE GHOST OF A FUTURE DEAD raus, das letzte Album mit dem Gesang ihres verstorbenen Frontmanns Tompa Lindberg. Lindberg verstarb im September 2025 an einer seltenen Art von Mundkrebs. Bassist Jonas Björler erzählt im Interview mit Chaoszine, wie das Album zustande kam und wie die letzten Momente mit ihrem Sänger für die Band waren. Achterbahnfahrt Er sagt: "Es war wie mit allen Krebserkrankungen. Das ist immer eine Achterbahnfahrt aus guten und schlechten Nachrichten. Wir haben jede zweite Woche ein positives Update bekommen, aber auch jede zweite Woche schlechte Nachrichten.  Das war…
Weiterlesen
Zur Startseite