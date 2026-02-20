Seit dem Rauswurf von Bassist David Ellefson bei Megadeth befinden sich dieser und Bandchef Dave Mustaine im Clinch. Nachdem eine außereheliche Affäre von Ersterem bekannt wurde, verlor er nicht nur seinen Posten als Musiker, sondern seine Bassspuren wurden auch nachträglich vom Album THE SICK, THE DYING… AND THE DEAD! (2022) entfernt. So weit, so bekannt. Nun erklärte Ellefson allerdings, dass Mustaine offenbar fest vorhatte, Cover-Versionen von frühen Metallica-Songs aufzunehmen.

Zurück zu den Wurzeln

„Dave hat die Entscheidung getroffen, mich aus der Band zu werfen – aus welchen Gründen auch immer oder unter welchen Umständen auch immer er so gehandelt hat. Das geht allein auf sein Konto. Sein eigener Anwalt sagte am Telefon: ,Feuere David nicht. Das ist vermutlich unnötig.‘ Also, was auch immer der Grund war, es lag definitiv nicht an mir. Im Gegenteil, ich hatte immer das Gefühl, dass ich mich zur Wehr gesetzt habe, als mir jemand Schwierigkeiten bereiten wollte“, sagte Ellefson im Interview mit dem YouTube-Kanal César Fuentes Rodríguez. „Ich kneife nicht, ich regle das, ich warte nicht und engagiere keinen PR-Manager. […] Man kümmert sich um seine Angelegenheiten und bringt sie in Ordnung.

Für mich war es unberechtigt, unfair und unnötig. Aber Dave hat seine Entscheidung getroffen. Ich habe seitdem nicht mehr mit ihm gesprochen. […] Ich habe ja schon miterlebt, wie anderen ehemaligen Megadeth-Mitgliedern wie Chris Poland (Gitarrist – Anm.d.A.) oderJeff Young (Gitarrist – Anm.d.A.) Ähnliches passiert ist, warum also nicht mir? Es scheint ein Muster zu sein, aber egal. Also, nein, ich habe nicht mehr mit Dave gesprochen. […] Werde ich jemals mit ihm sprechen können? Es ist traurig und wirklich schade wie sich die Dinge entwickelt haben.“

Dass die beiden Musiker nach wie vor zerstritten sind, dürfte wenig überraschen. Ellefons Äußerungen über angebliche Pläne von Megadeth, Songs von Metallica zu covern, bei denen Mustaine in den Anfangstagen selbst spielte, allerdings schon. Wie der Bassist erklärte, hätte der Bandchef vorgeschlagen, das Demo NO LIFE ’TIL LEATHER (1982) neu einzuspielen. „Für mich covern Megadeth keine Metallica-Songs. Erstens wegen der gemeinsamen Geschichte, aber vor allem, weil sie Megadeth und Metallica sind. Iron Maiden covern keine Saxon– und Judas Priest-Songs“, so Ellefson weiter. „Das sind zwei völlig verschiedene Welten. Also habe ich es eine Weile ruhen lassen und gehofft, dass sich die Sache erledigt. Tat sie aber nicht… […] Ich sagte schließlich: ,Das ist extrem respektlos gegenüber den Jungs.‘“

