Vor wenigen Wochen erschien mit MEGADETH (hier Review lesen) das vermutlich letzte Studioalbum von Megadeth. Wie Gitarrist Teemu Mäntysaari nun im Interview mit Chaoszine erklärte, handelt es sich dabei keinesfalls um eine Einzelleistung von Dave Mustaine. Vielmehr waren alle Mitglieder in die Entstehung eingebunden. Und das sogar auf eine für die Musiker selbst überraschend starke Weise.

So entstand MEGADETH

„Die Songs sind ziemlich spontan entstanden“, sagte Mäntysaari. „Viele begannen als improvisierte Jamsessions mit den Jungs, und alle Band-Mitglieder waren stark eingebunden. Es war wirklich schön, dass jeder seinen Beitrag leisten konnte. Vor den Aufnahmen zum neuen Album habe ich versucht, mir nicht zu viele Gedanken zu machen. Natürlich fragt man sich: Was ist mit dem Vermächtnis der Band? Wie kann man mit den früheren Klassikern mithalten? Aber ich habe versucht, mir darüber nicht zu viele Gedanken zu machen.

Wie Mäntysaari außerdem erklärte, habe es ihn überrascht, von Mustaine derart stark in den Entstehungsprozess eingebunden zu werden. Zunächst habe man diverse Riff-Ideen gesammelt. „Anschließend begannen wir mit der Vorproduktion, indem wir uns den gesamten Megadeth-Katalog anhörten, alle Songs inklusive Bonus- und Covertracks, alphabetisch geordnet – mehr als 200 Songs“, erinnert sich der Musiker. Wir hörten sie uns an und machten uns Notizen, was uns an den Songs gefällt und welche Passagen uns als Inspiration oder Anstoß für Ideen für das neue Album dienen könnten.

Dave erzählte uns Geschichten, wie er auf die Texte gekommen war und wie die Songs ursprünglich entstanden waren. […] Wir haben uns einfach hingesetzt, hatten vielleicht eine kleine Idee und haben sie dann gemeinsam weiterentwickelt. Oder wir hatten vielleicht auch gar keine Idee, aber jemand fing einfach an zu spielen, die anderen stiegen ein, und der Produzent hat alles aufgenommen.“

—

