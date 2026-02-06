Toggle menu

Megadeth ziehen Live-Version von ‘Ride The Lightning’ in Betracht

Megadeth live, Mustaine mit seiner Signature-Gitarre Epiphone Dave Mustaine Flying V Custom_DaveMustaine-AnaMassard_Epipho...
Megadeth live, Mustaine mit seiner Signature-Gitarre Epiphone Dave Mustaine Flying V Custom
Foto: Epiphone, Ana Massard. All rights reserved.
von
Megadeth-Frontmann Dave Mustaine weiß noch nicht, ob er seine ‘Ride The Lightning’-Version in Zukunft auch auf Konzerten spielen wird.
Dass Megadeth ausgerechnet einen Metallica-Song auf ihrem letzten, Band-betitelten Werk haben, war eine schöne Überraschung. Aber werden die Thrasher den Song auch live auspacken? Frontmann Dave Mustaine will im Interview mit Eddie Trunk noch nicht ganz mit der Sprache raus.

Besser als das Original

Er erzählt, sein Sohn Justis habe die Idee gehabt, ‘Ride The Lightning’ zu spielen. Nach kurzer Überlegung habe er dann entschieden, es zu versuchen: „Es war cool. Ich sagte zu meinen Jungs, dass wir es entweder so gut wie das Original machen müssen oder besser. Wenn wir Metallica schon die Ehre erweisen, indem wir eine neue Version dieses Songs von James und mir aufnehmen, muss das gleichgut oder besser sein.“

Megadeth haben den Song also Stück für Stück neu aufgebaut und leicht verändert. Der offensichtlichste Unterschied: der Gesang. Mustaine sagt: „James und ich haben sehr erkennbare Stimmen, aber sie ähneln sich nicht im Geringsten.

Spaß bei der Sache

Ich hörte seinem Gesang zu und hatte Spaß dabei, seine Gesangs-Parts herunterzubrechen, zu hören, wie er singt und dann selbst zu versuchen, den Song in meinem Stil zu singen. Ich finde, da habe ich wirklich meine DNS reingepackt“, erinnert sich der Frontmann.

Außerdem reflektiert er: „Es wäre anders gewesen, wenn ich von einer Band, in der ich mal war einen Song gecovert hätte, den ich nicht geschrieben habe. Das wäre dann irgendein nepostistischer Coversong gewesen. Aber das hier ist eines meiner Lieder. Ich hatte Spaß daran, das zu machen. Ich liebte es, ihn mit James zu schreiben, und ich habe es geliebt, ihn mit Megadeth einzuspielen.“ 

Auf die Frage, ob eine Liveperformance des Songs in Frage kommt, antwortet Mustaine lachend: „Scheiße, Eddie. Das musst du mich nicht fragen. Vielleicht. Wir spielen ja auch ‘Mechanix’ (oder ‘The Four Horsemen’ von Metallica. Ebenfalls ein Song, der in den Songwritingcredits-Streit der Thrash-Partien geriet – Anm.d.Red.)“


Helen Lindenmann schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

