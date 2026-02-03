David Ellefson (Ex-Megadeth) kommentiert oft und gerne, was Megadeth und deren Frontmann Dave Mustaine gerade machen. So auch in der neuesten Folge seines Podcasts, The David Ellefson Show, in der er das neueste Album (MEGADETH) der Thrash-Giganten bespricht.

Riff-Klau

Dass Mustaine sich dazu entschieden hat, ‘Ride The Lightning’ in einer eigenen Version zu veröffentlichen, kommentiert Ellefson mit einem leichten Lachen: „Das Lustige ist, dass Dave damals sauer war, dass Kirk Hammett seine Soli spielte, und jetzt spielt Dave selbst Kirks Soli.“

Der Bassist erinnert sich an den Abend, an dem Mustaine erstmals RIDE THE LIGHTNING (1984) hörte und so erfuhr, dass Metallica seine Riffs in dem Titel-Song verwendet hatten. Er erzählt: „Greg Handevidt (früher Megadeth-Gitarrist – Anm.d.Red.) ist der Meinung, das Riff sei anfangs noch in ‘Set The World Afire’ gewesen. Er hat vielleicht recht, es kann in diesem Lied gewesen sein und wir mussten es herausnehmen, weil sie (Metallica – Anm.d.Red.) es benutzt hatten.

Mit Megadeth abgeschlossen

Offensichtlich haben sie ein paar von Daves Riffs verwendet. Aber Dave spricht jetzt so darüber, als hätten sie alle in einem Raum gesessen und ‘Ride The Lightning’ geschrieben. Ich war nicht da, kenne keine Details. Aber ich denke, wenn es ein fertiger Song gewesen wäre, wäre er auf KILL ‚EM ALL (1983) gelandet. Ist er nicht. Er kam ein paar Jahre später. War Dave also beteiligt? Ja. Aber es wirkt auf mich, als wäre das Lied fertiggestellt worden, als er schon aus der Band war“, meint der Bassist.

Trotz seiner Kommentare behauptet Ellefson, er habe mit Megadeth abgeschlossen. Er sagt: „Mir ist das egal. Ich habe Dave und Megadeth hinter mir gelassen. Das ist alles in meinen Rückspiegel.“ Dennoch fühlte sich der Bassist von Mustaines Aussage in einem Radio-Interview angesprochen, in der er sagte, es würde wegen des Verhaltens eines ehemaligen Mitglieds keine Reunion mit allen Mitgliedern geben.

„Fake News“

Er sagt: „Ich finde es lächerlich, dass etwas, das ich getan haben soll, so unverzeihlich gewesen sein soll, dass es deswegen keine Reunion geben soll. Fake-Geschichte, falscher Skandal. Hör mir nur mit dem Scheiß auf. Fake News. Das ist einfach nur albern und lächerlich.“

Bezüglich des neuen Albums meint er: „Das ist ganz klar Dave und seine neue Band. Dave und seine neuen Typen. Es steht Megadeth drauf, deswegen bekommt es auch die ganze Aufmerksamkeit. Aber realistisch betrachtet hört es sich für mich nicht nach einem Megadeth-Album an. Das ist nur meine Meinung – Punkt. Es hört sich an wie das, was Dave sonst so macht, aber mit ein paar neuen Jungs…“

