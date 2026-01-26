Toggle menu

Megadeth: Dave Mustaine verneigt sich vor Metallica

Megadeth-2026a_Ross Halfin-PR-k
Foto: PR, Ross Halfin. All rights reserved.
Megadeth-Chef Dave Mustaine befindet sich immer mal wieder mit Metallica auf Kriegsfuß. Nun schlägt er versöhnliche Töne an.
Nachdem Dave Mustaine 1983 Metallica im Streit verlassen hatte, gründete er bekanntlich mit Megadeth seine eigene Band. In den vergangenen Jahrzehnten gerieten beide Seiten immer wieder aneinander und rauften sich, wie beispielsweise mit der großen „Big Four“-Tour 2010/11, wieder zusammen. Obwohl die Stimmung zwischen Dave Mustaine einerseits und Metallica andererseits auch danach häufiger angespannt war, zeigt sich der Musiker im Interview mit dem polnischen Teraz Rock überraschend versöhnlich.

Das große, persönliche Interview mit Dave Mustaine von Megadeth findet ihr in der METAL HAMMER-Februarausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

Megadeth verneigen sich vor Metallica

Grund für die immer wieder Ausbrechenden Auseinandersetzungen zwischen beiden Parteien ist unter anderem Mustaines stetiges Beharren darauf, Metallica hätten nach seinem Ausscheiden weiterhin seine Song-Ideen verwendet. Für ‘Ride The Lightning’ (erschienenen auf RIDE THE LIGHTNING, 1984) , das er für das Band-betitelte MEGADETH neu interpretiert hat, wird er jedoch offiziell als einer der Songwriter angegeben. Für den Musiker war es offenbar ein Anliegen, mit seinem letzten Studioalbum das Kriegsbeil zu begraben – und erklärt seinen Respekt gegenüber seinen früheren Kollegen James Hetfield und Lars Ulrich.

„Damit hat sich ein Kreis geschlossen. Es war eine Hommage an die Band-Mitglieder. Ich konnte ein paar meiner Gitarrentricks zeigen […] und es war einfach eine großartige Möglichkeit, der Band sowie James und Lars meinen Respekt für ihr Können zu zeigen“, sagte Mustaine. „Ich habe James immer für einen exzellenten Gitarristen gehalten. Und dasselbe gilt für Lars – ich habe ihn immer für einen exzellenten Songwriter gehalten.“

Mustaine erklärte im Vorfeld der Veröffentlichung von MEGADETH (hier Review lesen), dass es sich um das letzte Album von Megadeth handeln würde. Als Grund für seinen geplanten Rückzug aus dem Musik-Business nannte der Musiker vor allem gesundheitliche Probleme. So hatte er in den vergangen Jahren eine Krebserkrankung überwunden, außerdem klagt er über Arthritis in den Fingern sowie Nacken- und Rückenprobleme. Eine geplante Abschiedstournee soll laut Aussage Mustaines mehrere Jahre andauern.

Eine ausführliche Wertschau der Megadeth-Alben findet ihr in METAL HAMMER 03/2026. Die Titel-Story klärt außerdem unter anderem, welche körperlichen Zipperlein den Megadeth-Chef beschäftigen und wie wichtig die anderen Band-Mitglieder beim Komponieren von MEGADETH waren. Die METAL HAMMER-Februarausgabe 2026 ist erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!


