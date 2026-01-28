Das komplette Interview mit Dave Mustaine von Megadeth findet ihr in der METAL HAMMER-Februarausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

Den typischen, melodischen Megadeth-Midtempo-Song ‘Hey God!’ durchzieht eine melancholische Note, die durch Mustaines Lyrics potenziert wird. Im verzweifelten, verlorenen, Sinn und Vergebung suchenden Protagonisten scheint sich viel vom Musiker und dessen persönlicher Reise zum Glauben widerzuspiegeln. Mustaine hält mit seiner Religion nicht hinter dem Berg: Seit 2004 bezeichnet er sich (aufgewachsen als Zeuge Jehovas) als wiedergeborenen Christen, distanziert sich von früheren Stücken, die sich um schwarze Magie und Hexerei drehen (‘The Conjuring’) und richtet sein Leben danach aus – in der Regel, ohne damit hausieren zu gehen, und in Songs nur implizit.

„Bei Kunst sollte man die Klappe halten.“

Neckereien und abfällige Kommentare aus der Metal-Szene gab und gibt es trotzdem; umso gewagter scheint der Schritt, sein persönliches Zwiegespräch mit Gott nun auf ein Album zu bannen. „So empfand ich das nicht“, beschwichtigt Mustaine. „Ich hatte das Gefühl, dass ich die Erlaubnis dazu hatte. Ich denke nicht, dass ich mir vorschreiben lassen muss, irgendetwas in der Metal-Musik zu tun. Es ist Kunst, und bei Kunst sollte man die Klappe halten und es geschehen lassen.

Also dachte ich mir einfach, ja, es ist okay für mich; sicher fällt es schwerer, das zu thematisieren, als über Dave Mustaine und seine Musik herzuziehen – ich spreche jetzt in der dritten Person“, zeigt er sich kämpferisch und auf Anfeindungen vorbereitet. „Diese Geschichte, die ich erzähle, ist kein Witz. Sie ist nicht erfunden. Sie dreht sich um das Leben eines Mannes“, bleibt er in der dritten Person, und geht in die Offensive, „welches er gelebt hat vor den Augen aller, die seine Kämpfe mit einer der größten Bands der Welt mitverfolgt haben, die versucht hat, ihn kleinzuhalten – doch es hat nicht funktioniert.“

Der ewige Underdog

Von Gott zu Metallica (deren Namen Mustaine während des gesamten Gesprächs nicht in den Mund nimmt); ein Gedankensprung, der Metal-Fans naheliegt, bei Dave Mustaine natürlich anders konnotiert ist: Im Glauben Stärke suchend, um als „David“ Mustaine gegen „Goliath“ Metallica bestehen zu können – das ist ein Dreh der Geschichte, der zum ewigen Underdog mit Weltkarriere passt. Und den er auf MEGADETH auf die Spitze treibt. Mit dem Bonustrack.

Eine ausführliche Wertschau der Megadeth-Alben findet ihr in METAL HAMMER 02/2026. Die Titel-Story klärt außerdem unter anderem, welche körperlichen Zipperlein den Megadeth-Chef beschäftigen und wie wichtig die anderen Band-Mitglieder beim Komponieren von MEGADETH waren. Die METAL HAMMER-Februarausgabe 2026 ist erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

***

Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen, aber nicht zum Kiosk müssen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 €: www.musik-magazine.de/metal-hammer

Ladet euch die aktuelle Ausgabe ganz einfach als PDF herunter: www.metal-hammer.de/epaper

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.musik-magazine.de/metal-hammer-kat/shop

***

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woch

e flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.