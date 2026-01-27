Let there be Shred! Ihr gehört zur neuen Gitarrenheldengeneration, die Dave Mustaine nach dem Aus von Megadeth beerben möchte, oder wollt schlicht ein einzigartiges Andenken an eine der größten Thrash Metal-Bands der Welt euer Eigen nennen? Megadeth und ihr Label Frontiers (bei dem das neue Megadeth-Album erschienen ist) verlosen exklusiv in METAL HAMMER ein Exemplar der Epiphone Dave Mustaine Flying V Custom in Black ­Metallic sowie ein Meet & Greet mit Dave Mustaine.

Um die untenstehende Gewinnspielfrage zu beantworten, empfiehlt es sich, die ausführliche Titel-Story mit Dave Mustaine über das neue, letzte Megadeth-Album MEGADETH in der aktuellen METAL HAMMER-Ausgabe aufmerksam zu lesen.

Gewinnt die Epiphone Dave Mustaine Flying V Custom

Die zur Verlosung stehende Megadeth-Axt im Wert von über 1.000 Euro bietet genau den hohen Output, den man von einem Signature Modell von Dave Mustaine erwarten sollte: Die Epiphone Dave Mustaine Flying V Custom zeichnet ein kraftvoller, harter Sound und eine außergewöhnliche Bespielbarkeit bei jeder Note aus.

Der Mahagonihals mit 24,75“/62,87 cm Mensur hat ein fantastisch bespielbares Ebenholz-Griffbrett mit 24 mittelgroßen Jumbo-Bünden, eine Explorer Kopfplatte mit Grover Mini Rotomatic Mechaniken und einen GraphTech Sattel. Der Mahagonikorpus im Stil einer Flying V ist mit einer LockTone Tune-O-Matic Bridge, einem String-Thru Flying V Tailpiece und Daves präferierten Seymour Duncan Thrash Factor Signature Tonabnehmern ausgestattet. Der klare Metal-Look wird durch ein Black Metallic Finish abgerundet, akzentuiert durch weiße Bindings an Korpus, Hals und Kopfplatte sowie die schwarze Nickel-Hardware.

Gewinnt ein Meet & Greet auf der kommenden Megadeth-Tournee

Damit nicht genug: Ein weiterer glückliche Gewinner kommt (mit Begleitperson) in den Genuss eines der ­kommenden Megadeth-Headliner-Konzerte 2026 inklusive Meet & Greet.

So könnt ihr bei unserer Megadeth-Verlosung gewinnen

Um an der Verlosung teilzunehmen, beantwortet folgende Frage: Welcher Song des Albums MEGADETH wurde von allen vier Band-Mitgliedern gemeinsam geschrieben? Die Antwort findet ihr in der ausführlichen Titel-Story mit Dave Mustaine über das neue, letzte Megadeth-Album MEGADETH in der aktuellen METAL HAMMER-Ausgabe.

Füllt einfach das untenstehende Formular aus:

Dein Name (Pflichtfeld) Deine E-Mail-Adresse (Pflichtfeld) Straße und Hausnummer (Pflichtfeld) PLZ (Pflichtfeld) Ort (Pflichtfeld) Deine Lösung (Pflichtfeld)

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten. Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen! Teilnahmeschluss ist der 11.02.2026, 23:59 Uhr. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen. Die Gewinnerziehung erfolgt zufallsbasiert.

Die ausführliche Megadeth-Titel-Story in METAL HAMMER 02/2026 klärt unter anderem, welche körperlichen Zipperlein den Megadeth-Chef beschäftigen und wie wichtig die anderen Band-Mitglieder beim Komponieren von MEGADETH waren und blickt auf die Höhe- und Tiefpunkte der Megadeth-Diskografie.

