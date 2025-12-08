Megadeth-Boss Dave Mustaine war am Freitag, den 5. Dezember 2025 bei Trunk Nation With Eddie Trunk zu Gast. Der Moderator wollte dabei wissen, ob die Möglichkeit besteht, dass die Thrash Metal-Gruppe ein finales Konzert mit allen ehemaligen Mitgliedern spielt. Dem erteilt der frühere Metallica-Lead-Gitarrist nun eine Absage. Das liegt am Betragen eines bestimmten Musikers, dessen Namen der 64-Jährige nicht nennen wollte.

Fairness-Gebot

„Ich kann das nicht wirklich machen — wegen des Verhaltens eines der Band-Mitglieder in der Vergangenheit“, stellt Mustaine klar. „Ich kann es einfach nicht, ich kann nicht. Es wäre es unfair gegenüber den anderen Band-Mitgliedern, wenn ich nicht auch mit ihnen spiele. Was wir mit Marty Friedman [Ex-Megadeth-Gitarrist — Anm.d.A.] in Japan gemacht haben, hat sich von selbst verstanden. Das war genial. Und ich liebe Marty. Wir hatten unsere Trennung. Und er ging seiner Wege, wir gingen unserer Wege. Doch es war eine sehr intensive Beziehung, die ich mit Marty hatte, denn es war die erste Beziehung, die ich mit einem Gitarristen hatte.

Meine Beziehung mit Chris Poland [Ex-Megadeth-Gitarrist — Anm.d.A.] war wirklich toll, aber nicht so gut wie die mit Marty. Und meine Beziehung mit Jeff Young [Ex-Megadeth-Gitarrist — Anm.d.A.] war gut, aber nicht so gut wie die mit Marty. Und ich würde wahrscheinlich kein Problem haben, mit jemandem von diesen beiden Besetzungen zu spielen — abgesehen von der Tatsache, dass Gar Samuelson [Ex-Megadeth-Drummer — Anm.d.A.] verstorben ist. Ich werde einfach nichts machen, was auf irgendeine Art und Weise unfair gegenüber den anderen Band-Mitgliedern wäre.“

Ernstgemeinter Abschied?

Wenn man spekulieren würde, wen „Megadave“ in Bezug auf unrühmliches Verhalten meint, würde man wohl schnell bei David Ellefson landen, den Mustaine wegen eines Sex-Skandals aus der Formation geworfen hatte. Neulich wurde der Bassist im Interview mit AlternativeNation.net gefragt, wie er über das Ende von Megadeth denkt. „Ehrlich gesagt denke ich nicht so viel darüber nach. Ich glaube, dass wahrscheinlich alle anderen mehr für mich darüber nachdenken als ich selbst“, erklärte David Ellefson. „Dave hat vor viereinhalb Jahren gesagt, dass er keine Musik mehr mit mir machen will. Also habe ich es dabei belassen und bin weitergegangen. Ich sitze nicht herum und warte auf einen Anruf. Ich habe bereits angeboten, dass ich gerne auf irgendeiner Ebene mitmachen würde, wenn sich die Gelegenheit ergeben sollte.“

Dann äußert Ellefson einen Gedanken, den wahrscheinlich viele nach der Ankündigung hatten. „Wenn es wirklich ein Abschied ist – wenn es wirklich einer ist und nicht nur ein Versuch, die Ticket-Verkäufe anzukurbeln, denn wir haben diesen Film schon einmal gesehen. Ticket-Verkäufe ankurbeln, weggehen, dann kommen die größeren Angebote, nachdem alle für ein paar Jahre weg waren. Wir haben gesehen, wie das läuft.“ Seiner Meinung nach sei der Abschied von Ozzy Osbourne und Black Sabbath „hundertprozentig die richtige Art, sich zu verabschieden“ gewesen. „Die vier Jungs, mit denen alles begann, konnten sich gemeinsam verabschieden, voneinander, von den Fans, und die Fans verabschiedeten sich von ihnen. Für mich ist das das Musterbeispiel dafür, wie es gemacht wird. “

