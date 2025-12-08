Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Megadeth: Kein Ehemaligen-Gig wegen Verhalten eines Musikers

Dave Mustaine und Dave Ellefson nach der Megadeth-Show beim Bloodstock Open Air 2017
Dave Mustaine und Dave Ellefson nach der Megadeth-Show beim Bloodstock Open Air 2017
Foto: Future via Getty Images, Will Ireland/Classic Rock Magazine. All rights reserved.
von
Dave Mustaine schließt ein letztes Megadeth-Konzert mit ehemaligen Band-Mitgliedern aus — aus Gründen der Fairness.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Megadeth-Boss Dave Mustaine war am Freitag, den 5. Dezember 2025 bei Trunk Nation With Eddie Trunk zu Gast. Der Moderator wollte dabei wissen, ob die Möglichkeit besteht, dass die Thrash Metal-Gruppe ein finales Konzert mit allen ehemaligen Mitgliedern spielt. Dem erteilt der frühere Metallica-Lead-Gitarrist nun eine Absage. Das liegt am Betragen eines bestimmten Musikers, dessen Namen der 64-Jährige nicht nennen wollte.

Fairness-Gebot

„Ich kann das nicht wirklich machen — wegen des Verhaltens eines der Band-Mitglieder in der Vergangenheit“, stellt Mustaine klar. „Ich kann es einfach nicht, ich kann nicht. Es wäre es unfair gegenüber den anderen Band-Mitgliedern, wenn ich nicht auch mit ihnen spiele. Was wir mit Marty Friedman [Ex-Megadeth-Gitarrist — Anm.d.A.] in Japan gemacht haben, hat sich von selbst verstanden. Das war genial. Und ich liebe Marty. Wir hatten unsere Trennung. Und er ging seiner Wege, wir gingen unserer Wege. Doch es war eine sehr intensive Beziehung, die ich mit Marty hatte, denn es war die erste Beziehung, die ich mit einem Gitarristen hatte.

Meine Beziehung mit Chris Poland [Ex-Megadeth-Gitarrist — Anm.d.A.] war wirklich toll, aber nicht so gut wie die mit Marty. Und meine Beziehung mit Jeff Young [Ex-Megadeth-Gitarrist — Anm.d.A.] war gut, aber nicht so gut wie die mit Marty. Und ich würde wahrscheinlich kein Problem haben, mit jemandem von diesen beiden Besetzungen zu spielen — abgesehen von der Tatsache, dass Gar Samuelson [Ex-Megadeth-Drummer — Anm.d.A.] verstorben ist. Ich werde einfach nichts machen, was auf irgendeine Art und Weise unfair gegenüber den anderen Band-Mitgliedern wäre.“

Ernstgemeinter Abschied?

Wenn man spekulieren würde, wen „Megadave“ in Bezug auf unrühmliches Verhalten meint, würde man wohl schnell bei David Ellefson landen, den Mustaine wegen eines Sex-Skandals aus der Formation geworfen hatte. Neulich wurde der Bassist im Interview mit AlternativeNation.net gefragt, wie er über das Ende von Megadeth denkt. „Ehrlich gesagt denke ich nicht so viel darüber nach. Ich glaube, dass wahrscheinlich alle anderen mehr für mich darüber nachdenken als ich selbst“, erklärte David Ellefson. „Dave hat vor viereinhalb Jahren gesagt, dass er keine Musik mehr mit mir machen will. Also habe ich es dabei belassen und bin weitergegangen. Ich sitze nicht herum und warte auf einen Anruf. Ich habe bereits angeboten, dass ich gerne auf irgendeiner Ebene mitmachen würde, wenn sich die Gelegenheit ergeben sollte.“

Sonos Beam (Gen 2). Die smarte Soundbar für TV, Musik und mehr (Weiß)
Sonos Beam (Gen 2). Die smarte Soundbar für TV, Musik und mehr (Weiß) Für € 348,98 bei Amazon kaufen

Dann äußert Ellefson einen Gedanken, den wahrscheinlich viele nach der Ankündigung hatten. „Wenn es wirklich ein Abschied ist – wenn es wirklich einer ist und nicht nur ein Versuch, die Ticket-Verkäufe anzukurbeln, denn wir haben diesen Film schon einmal gesehen. Ticket-Verkäufe ankurbeln, weggehen, dann kommen die größeren Angebote, nachdem alle für ein paar Jahre weg waren. Wir haben gesehen, wie das läuft.“ Seiner Meinung nach sei der Abschied von Ozzy Osbourne und Black Sabbath „hundertprozentig die richtige Art, sich zu verabschieden“ gewesen. „Die vier Jungs, mit denen alles begann, konnten sich gemeinsam verabschieden, voneinander, von den Fans, und die Fans verabschiedeten sich von ihnen. Für mich ist das das Musterbeispiel dafür, wie es gemacht wird. “


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Dave Mustaine David Ellefson Megadeth Musiker Show Verhalten
Metal Church: So ist die neue Besetzung entstanden
Das neue Metal Church-Line-up: David Ellefson, Brian Allen, Rick Van Zandt, Kurdt Vanderhoof und Ken Mary (v.l.)
Vor Kurzem meldeten sich Metal Church mit neuer Besetzung zurück. Gitarrist Kurdt Vanderhoof erzählt, wie es dazu kam.
Eine ganze Weile war es still um Metal Church. Ende November gab es gute Neuigkeiten für die Fans der amerikanischen Metal-Formation: Metal Church sind in neuer Besetzung zurück. Neben Gründungsgitarrist Kurdt Vanderhoof und Rick Van Zandt (ebenfalls Gitarrist) komplettieren David Ellefson (Ex-Megadeth), Drummer Ken Mary (Alice Cooper, Flotsam And Jetsam) sowie Sänger Brian Allen (Vicious Rumors) das Line-up. Neu entfacht David Ellefson hat zudem bekanntlich einen eigenen Podcast, in den er kürzlich Kurdt Vanderhoof eingeladen hatte. Gesprächsthema Nummer eins war natürlich Metal Church. „Nun ja, das war vor ein paar Jahren, direkt nach unserer Australien-Tour. Als wir zurückkamen, ging alles…
Weiterlesen
Zur Startseite