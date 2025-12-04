Am 23. Januar 2026 erscheint das Band-betitelte und finale Album von Megadeth. Im Februar starten Dave Mustaine und seine Mannen ihre Abschiedstournee. Erst geht es durch Kanada, dann stehen einige Termine in Südamerika auf dem Plan. Ab dem 2. Juni sind Megadeth in europäischen Gefilden unterwegs. An diesem Abend stehen die Thrasher als Support für Iron Maiden in der Heinz von Heiden Arena in Hannover auf der Bühne.

Nach einem Zwischenstopp in den Niederlanden geht es am 7. Juni im Amphitheater Gelsenkirchen weiter – diesmal als Headliner. Auch in Österreich und der Schweiz steht jeweils ein Termin an. Ob noch das ein oder andere Festival oder weitere Headliner-Konzerte hinzukommen, ist bislang nicht bekannt. Ein bisschen Luft hätten Megadeth noch, bevor es Ende August in Nordamerika mit der Tour weitergeht. Ticktes für die bestätigten Shows gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Megadeth-Tour 2026

02.06. Hannover, Heinz von Heiden Arena

07.06. Gelsenkirchen, Amphitheater

15.06. Zürich, Halle 622

16.06. Wien, Gasometer

Zuletzt äußerte Bandchef Dave Mustaine die Überlegung, dass das letzte Konzert des Thrash-Quartetts im Weltall stattfinden könnte. „Ich finde, das wäre ein wirklich passender Höhepunkt. Dabei rede ich nicht über einen Parabelflug. Ein Gig auf dem Mond, eine komplette Mondlandung — das wäre cool.“ Auf die Idee hätten ihn die jüngsten Ausflüge einiger Prominenter ins All gebracht. Also hat er sich gedacht: „Wenn sie das machen, warum nicht auch ich?“ Findige Köpfe arbeiten immerhin daran, Raumfahrtourismus geschäftsfähig zu machen.

Da die Tournee „drei bis fünf Jahre“ andauern soll, wie Mustaine schon zuvor gegenüber Kerrang! angab, sei dies nur eine Frage der Zeit und Geduld. „Wenn wir das so lange machen, dann, verdammt, werde ich auf einen Geburtstag blicken, an den ich gar nicht denken will“, fügte er jedoch hinzu, und bezog sich damit auf die Tatsache, dass er 2031 70 Jahre alt wird.

