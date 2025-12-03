Das Gitarren- und Bassspiel von Iron Maiden ist absolut ikonisch. Insofern dürfte es niemanden verwundern, dass sich die Eisernen Jungfrauen anlässlich ihres 50. Band-Jubiläums mit dem Instrumentenhersteller Fender zusammengetan haben, um eine Reihe von Signature-Äxten auf die Märkte dieser Welt zu bringen. So sind ab sofort Sechs- und Viersaiter von den Marken Fender Custom Shop, Fender sowie Jackson (welche zum Mutterkonzern gehört) zu haben.

Unverkennbar

Max Gutnik, seines Zeichens Chief Product Officer von Fender, kommentiert: „Während wir hierbei die 50 Jahre ehren, in denen Iron Maiden den Heavy Metal weiterentwickelt haben, bringt diese Kollektion die Signature-Instrumente zusammen, die dabei geholfen haben, ihren unverwechselbaren Sound zu definieren. Von Dave Murrays hochleistungsfähigen Stratocaster-Modellen und Janick Gers’ energetischer Retro-Strat über Steve Harris’ unverkennbaren Precision Bass bis zu Adrian Smiths vielseitiger Jackson SC1 bringt jedes Instrument den Ton, das Gefühl und die Power hinter Iron Maidens mehrfachem Gitarrenangriff mit. Dies Jubiläumsmodelle sind mehr als nur Tribute. Sie sind bühnenbereite Werkzeuge, die gebaut wurden, um die Gitarristen von heute und der nächsten Generation zu inspirieren.“

Was Dave Murray angeht, hat Fender Custom Shop-Baumeister Andy Hicks in Kooperation mit dem Iron Maiden-Musiker die Limited Edition Masterbuilt Dave Murray Stratocaster ausgedacht. „Dave Murray war schon immer mein liebster Gitarrenheld“, erörtert Hicks. „Nicht nur ist sein Stil absolut brillant, er hat auch schon vor langer Zeit bewiesen, dass Fender total in die Welt des Heavy Metal gehört. Es war mir eine absolute Ehre, diese Gitarre für ihn zu bauen. Und ich werde niemals über die Freude hinwegkommen, meinen Lieblingsmusiker von meiner Lieblings-Band eine meiner Gitarren spielen zu sehen.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Limited Edition 50th Anniversary Dave Murray Stratocaster ist für 1.799 Euro zu haben. Darüber hinaus hat Fender auch die Limited Edition 50th Anniversary Janick Gers Stratocaster für 1.749 Euro sowie den Limited Edition 50th Anniversary Steve Harris Precision Bass für 1.999 Euro im Angebot. Bei Jackson gibt es die 50th Anniversary Iron Maiden Adrian Smith Jackson® SC1 für 1.799 Euro.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.