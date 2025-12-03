Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Iron Maiden & Fender bringen Gitarrenkollektion heraus

Adrian Smith, Steve Harris, Dave Murray und Janick Gers mit Iron Maiden beim Power Trip Festival im kalifornischen Indio (06. Oktober 2023)
Adrian Smith, Steve Harris, Dave Murray und Janick Gers mit Iron Maiden beim Power Trip Festival im kalifornischen Indio (06. Oktober 2023)
Foto: Getty Images for Power Trip, Kevin Mazur. All rights reserved.
von
Wer wie die Jungs von Iron Maiden auf Gitarre oder Bass zocken will, könnte auf die neuen Jubiläumsmodelle von Fender und Jackson schielen.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Das Gitarren- und Bassspiel von Iron Maiden ist absolut ikonisch. Insofern dürfte es niemanden verwundern, dass sich die Eisernen Jungfrauen anlässlich ihres 50. Band-Jubiläums mit dem Instrumentenhersteller Fender zusammengetan haben, um eine Reihe von Signature-Äxten auf die Märkte dieser Welt zu bringen. So sind ab sofort Sechs- und Viersaiter von den Marken Fender Custom Shop, Fender sowie Jackson (welche zum Mutterkonzern gehört) zu haben.

Unverkennbar

Max Gutnik, seines Zeichens Chief Product Officer von Fender, kommentiert: „Während wir hierbei die 50 Jahre ehren, in denen Iron Maiden den Heavy Metal weiterentwickelt haben, bringt diese Kollektion die Signature-Instrumente zusammen, die dabei geholfen haben, ihren unverwechselbaren Sound zu definieren. Von Dave Murrays hochleistungsfähigen Stratocaster-Modellen und Janick Gers’ energetischer Retro-Strat über Steve Harris’ unverkennbaren Precision Bass bis zu Adrian Smiths vielseitiger Jackson SC1 bringt jedes Instrument den Ton, das Gefühl und die Power hinter Iron Maidens mehrfachem Gitarrenangriff mit. Dies Jubiläumsmodelle sind mehr als nur Tribute. Sie sind bühnenbereite Werkzeuge, die gebaut wurden, um die Gitarristen von heute und der nächsten Generation zu inspirieren.“

Was Dave Murray angeht, hat Fender Custom Shop-Baumeister Andy Hicks in Kooperation mit dem Iron Maiden-Musiker die Limited Edition Masterbuilt Dave Murray Stratocaster ausgedacht. „Dave Murray war schon immer mein liebster Gitarrenheld“, erörtert Hicks. „Nicht nur ist sein Stil absolut brillant, er hat auch schon vor langer Zeit bewiesen, dass Fender total in die Welt des Heavy Metal gehört. Es war mir eine absolute Ehre, diese Gitarre für ihn zu bauen. Und ich werde niemals über die Freude hinwegkommen, meinen Lieblingsmusiker von meiner Lieblings-Band eine meiner Gitarren spielen zu sehen.“ 

Facebook Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

ULTIMEA 5.1ch Soundbar mit Dolby Atmos, VoiceMX, BassMX, APP, Heimkino 4D Surround Sound System, 340W Soundbar für TV Geräte mit Subwoofer, Bluetooth 5.4, Poseidon M60 Boom, Modell 2025
ULTIMEA 5.1ch Soundbar mit Dolby Atmos, VoiceMX, BassMX, APP, Heimkino 4D Surround Sound System, 340W Soundbar für TV Geräte mit Subwoofer, Bluetooth 5.4, Poseidon M60 Boom, Modell 2025 Für € 249,99 bei Amazon kaufen

Die Limited Edition 50th Anniversary Dave Murray Stratocaster ist für 1.799 Euro zu haben. Darüber hinaus hat Fender auch die Limited Edition 50th Anniversary Janick Gers Stratocaster für 1.749 Euro sowie den Limited Edition 50th Anniversary Steve Harris Precision Bass für 1.999 Euro im Angebot. Bei Jackson gibt es die 50th Anniversary Iron Maiden Adrian Smith Jackson® SC1 für 1.799 Euro.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Fave Murray Fender Gitarren iron maiden Janick Gers Kollektion Steve Harris
Iron Maiden INFINITE DREAMS + 24 Ausgaben METAL HAMMER zum Sparpreis
NEU_ABObild_Alfred_IronMaiden
Im Maximum Abo Plus spart ihr nicht nur, sondern bekommt außerdem ein Geschenk und 2 Jahre METAL HAMMER frei Haus.
Im METAL HAMMER-2-Jahres-Abo spart ihr ordentlich und werdet auch noch reich beschenkt! Eure Prämie könnt ihr selbst auswählen. Als ganz besonderes Angebot können wir euch diesmal ein spezielles Geschenk von Iron Maiden anbieten: INFINITE DREAMS, die definitive visuelle Chronik mit Beiträgen von aktuellen und ehemaligen Band-Mitgliedern und Mitarbeitenden im Hardcover, 352 Seiten, mit über 600 Abbildungen! Die Prämie ist limitiert! Sichere dir mit einem METAL HAMMER-Zweijahresabo dieses Schmuckstück! Eure Vorteile: Eine erstklassige Prämie deiner Wahl Jedes Heft vor Kiosk frei Haus 15 € Rabatt bei METAL HAMMER PARADISE pro gebuchtem Erwachsenen 8% Dauerrabatt bei jpc.de http://jpc.de/metalhammer 1 Jahr kostenlose Mitgliedschaft…
Weiterlesen
Zur Startseite