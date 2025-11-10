Der englische Profifußballverein West Ham United und die Metal-Legenden Iron Maiden haben gemeinsam ein Fußballtrikot auf den Markt gebracht. Gefeiert wird damit jeweils der 50. Jahrestag des FA-Cup-Triumphs des Vereins im Jahr 1975 und die Gründung von Iron Maiden. Bassist und Begründer Steve Harris spielte in seiner Jugend selbst bei West Ham – auch „The Irons“ oder „The Hammers“ genannt.

Doppelter Geburtstag in rot und blau

Harris präsentierte das Shirt selbst erstmals auf der Bühne des London Stadium bei der diesjährigen Jubiläumstournee. Seitdem war es des Öfteren an dem Bassisten und Fußball-Fan zu sehen. Nun ist das Shirt offiziell in den jeweiligen Shops von Iron Maiden und West Ham United erhältlich. Das Trikot trägt das Abzeichen des Pokalfinals von 1975 und die klassische weinrote und blaue Paspelierung an Kragen und Ärmeln. Außerdem prangt das Iron Maiden-Logo großflächig auf der Vorderseite. Auf dem Rücken ist Steve Harris‘ einstige Spielernummer 11 und der Schriftzug „Est. 1975“ abgebildet.

Dass Band-Maskottchen Eddie ebenfalls im Trikot auftritt, überraschte Harris bei der Show im Heimatstadion des Fußballvereins offenbar. „Davon wusste ich nichts“, gibt er lachend zu Protokoll. „Aber ich hätte es mir denken können… Es war einfach großartig, wie sie die West Ham-Mannschaftssachen in der Umkleidekabine wieder aufgestellt hatten (sie war für die Saisonpause leergeräumt worden, um Platz für die neue Dekoration der Saison 25/26 zu schaffen), wie sie das Spieltagesprogramm gestaltet hatten und wie die After-Party in der Great Briton Suite komplett mit IMFC-Artikeln dekoriert war. Das war ein Tag, den ich nie vergessen werde.“

Zum 50. Band-Jubiläum veröffentlichten Iron Maiden vor Kurzem den Bildband ‘Infinte Dreams’. Das Buch ist direkt nach dem Erscheinungsdatum auf Platz 9 der deutschen Buch-Charts eingestiegen. Die beiden Gitarristen Adrian Smith und Dave Murray blätterten kurz darauf zusammen mit METAL HAMMER durch die Band-Geschichte, was es auch in einem exklusiven Video zu sehen gibt.

