Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Iron Maiden und West Ham United feiern Jubiläum mit Shirt

Iron Maiden-Bassist Steve Harris mit Doro Pesch bei einem Kick in Düsseldorf
Iron Maiden-Bassist Steve Harris mit Doro Pesch bei einem Kick in Düsseldorf
Foto: Jan Jaedicke. All rights reserved.
von
Iron Maiden und West Ham United feiern dieses Jahr beide 50. Jubiläum. Zu diesem Anlass gibt es jetzt ein gemeinsames Trikot.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Der englische Profifußballverein West Ham United und die Metal-Legenden Iron Maiden haben gemeinsam ein Fußballtrikot auf den Markt gebracht. Gefeiert wird damit jeweils der 50. Jahrestag des FA-Cup-Triumphs des Vereins im Jahr 1975 und die Gründung von Iron Maiden. Bassist und Begründer Steve Harris spielte in seiner Jugend selbst bei West Ham – auch „The Irons“ oder „The Hammers“ genannt.

Iron Maiden. Infinite Dreams: 50 Jahre Iron Maiden. Der offizielle Bildband. Deutsche Ausgabe. Mit über 600 Abbildungen und vielen persönlichen Dokumenten der Bandmitglieder
Iron Maiden. Infinite Dreams: 50 Jahre Iron Maiden. Der offizielle Bildband. Deutsche Ausgabe. Mit über 600 Abbildungen und vielen persönlichen Dokumenten der Bandmitglieder Für € 59,00 bei Amazon kaufen

Doppelter Geburtstag in rot und blau

Harris präsentierte das Shirt selbst erstmals auf der Bühne des London Stadium bei der diesjährigen Jubiläumstournee. Seitdem war es des Öfteren an dem Bassisten und Fußball-Fan zu sehen. Nun ist das Shirt offiziell in den jeweiligen Shops von Iron Maiden und West Ham United erhältlich. Das Trikot trägt das Abzeichen des Pokalfinals von 1975 und die klassische weinrote und blaue Paspelierung an Kragen und Ärmeln. Außerdem prangt das Iron Maiden-Logo großflächig auf der Vorderseite. Auf dem Rücken ist Steve Harris‘ einstige Spielernummer 11 und der Schriftzug „Est. 1975“ abgebildet.

Instagram Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Dass Band-Maskottchen Eddie ebenfalls im Trikot auftritt, überraschte Harris bei der Show im Heimatstadion des Fußballvereins offenbar. „Davon wusste ich nichts“, gibt er lachend zu Protokoll. „Aber ich hätte es mir denken können… Es war einfach großartig, wie sie die West Ham-Mannschaftssachen in der Umkleidekabine wieder aufgestellt hatten (sie war für die Saisonpause leergeräumt worden, um Platz für die neue Dekoration der Saison 25/26 zu schaffen), wie sie das Spieltagesprogramm gestaltet hatten und wie die After-Party in der Great Briton Suite komplett mit IMFC-Artikeln dekoriert war. Das war ein Tag, den ich nie vergessen werde.“

Zum 50. Band-Jubiläum veröffentlichten Iron Maiden vor Kurzem den Bildband ‘Infinte Dreams’. Das Buch ist direkt nach dem Erscheinungsdatum auf Platz 9 der deutschen Buch-Charts eingestiegen. Die beiden Gitarristen Adrian Smith und Dave Murray blätterten kurz darauf zusammen mit METAL HAMMER durch die Band-Geschichte, was es auch in einem exklusiven Video zu sehen gibt.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

50. Jubiläum Eddie Fußball iron maiden Steve Harris Trikot West Ham United
Tailgunner holen K.K. Downing ins Boot
K.K. Downing mit KK’s Priest am 12. August 2023 beim Alcatraz Metal Fest im belgischen Kortrijk
Tailgunner haben es sich zur Aufgabe gemacht, die NWOBHM neu zu definieren. Dafür haben sie sich den richtigen Produzenten ausgesucht.
Im Juli 2023 war die Geburtsstunde der neuen Generation. Die NWOBHM-Welle ging in die nächste Runde, als die Briten Tailgunner ihr Debütalbum GUNS FOR HIRE veröffentlichten. Ihre großen Helden verstecken die jungen Musiker dabei nicht. Dass sie sich nach einem Iron Maiden-Song benannt haben, ist nur der erste Hinweis. Musikalisch geprägt von Bands wie Maiden, Judas Priest, Motörhead und Saxon eroberten sie schnell die Herzen von Fans der klassischen Heavy Metal-Kunst und durften bereits pünktlich zur Veröffentlichung ihres ersten Studiowerks K.K. Downing (Ex-Judas Priest) und sein aktuelles Projekt KK's Priest auf Tournee begleiten. Tailgunner bekommen berühmte Unterstützung Aus dieser Tourneegemeinschaft…
Weiterlesen
Zur Startseite