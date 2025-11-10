Toggle menu

Soundgarden: Viele Emotionen bei Hall Of Fame-Zeremonie

Soundgarden, Rock And Roll Hall Of Fame
Die verbliebenen Mitglieder von Soundgarden @ Rock And Roll Hall Of Fame, 8. November 2025. Matt Cameron, Kim Thayil, Ben Shepherd und Hiro Yamamoto (v.l.n.r.)
Foto: Getty Images for RRHOF, Frazer Harrison. All rights reserved.
von
Soundgarden sind jüngst in die Rock And Roll Hall Of Fame eingezogen. Während der Veranstaltung gab es einige ergreifende Momente.
Am 8. November fand die diesjährige Rock And Roll Hall Of Fame-Zeremonie statt, in die nun auch Soundgarden aufgenommen wurden. Vor allem bei der Liveperformance der verbliebenen Mitglieder Grunge-Ikonen gab es ein paar Überraschungen und viele Emotionen.

Die Einführungsrede hielt Schauspieler Jim Carrey, der in seinem eigenen Humor Erinnerungen an Soundgarden mit dem Publikum teilte. „Als ich Soundgarden zum ersten Mal hörte, wollte ich ein Flanellhemd anziehen und auf die Straße rennen und schreien: ,Meine Mutter hat während der Schwangerschaft geraucht!‘“ Es folgte eine bewegende Hommage von Chris Cornells ältester Tochter Lily. Ihr zufolge habe die Musik ihrem Vater „Sinn gegeben – und all den Menschen, die seine Musik hören. Das trage ich heute Abend in meinem Herzen.“

Seattle übernimmt die Hall Of Fame

Anschließend gaben Kim Thayil, Matt Cameron, Ben Shepherd und Hiro Yamamoto ‘Rusty Cage’ und ‘Black Hole Sun’ zum Besten. Unterstützt wurden sie dabei von den überwiegend aus Seattle stammenden Musikern Jerry Cantrell (Alice In Chains), Mike McCready (Pearl Jam) sowie Brandi Carlile und Taylor Momsen (The Pretty Reckless) am Mikrofon. Für Momsen und Jim Carrey soll es übrigens das erste Wiedersehen gewesen sein, seit sie vor 25 Jahren gemeinsam für ‘Der Grinch’ vor der Kamera standen.

Auch Cameron, Thayil, Yamamoto und Shepherd äußerten in ihrer Dankesrede, wie sehr ihr einstiger Weggefährten fehlt. „Chris Cornell, wir vermissen dich heute Abend so sehr auf dieser Bühne“, sagte Yamamoto. „Zu hören, dass unsere Musik für so viele Menschen etwas Eigenes wurde, ist die größte Anerkennung überhaupt.“ Im Vorfeld der Zeremonie erklärte Thayil, wie wichtig es außerdem sei, Seattle in den Mittelpunkt des Abends zu stellen. „Es ist uns sehr wichtig, dass unsere Kollegen, Freunde und kreativen Partner aus Seattle das mit uns teilen. Es ist so wichtig, weil es Teil unserer Identität ist.“

Abschließend präsentierte Cornells jüngste Tochter Toni zusammen mit Nancy Wilson (Heart) eine akustische Version von ‘Fell On Black Days’. Bald soll es auch neue Musik von Soundgarden geben. Die Band arbeitet derzeit an einem Album, für das Chris Cornell vor seinem Tod im Mai 2017 selbst noch Stücke eingesungen hat. In einem Interview mit Billboard erklärte Schlagzeuger Matt Cameron im September: „Emotional gesehen hatte das Ganze extreme Höhen und Tiefen.“ Es sei bislang „herzzerreißend, aber gleichzeitig auch sehr aufbauend“ gewesen.


Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

