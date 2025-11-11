Am 2. November fand in Chile das Halbfinale des „Miss World Chile“-Contest statt. Dabei sorgte eine Teilnehmerin für Abwechslung: Ignacia Fernández überraschte das Publikum mit einem Death Metal-Song ihrer eigenen Band. Nun wurde sie zur „Miss World Chile“ gekrönt. Ein Video der Performance gibt es unten.

Die Death Metal-Prinzessin

Der „Miss World Chile“-Contest ist ein Schönheitswettbewerb, der dem Vor-Entscheid für einen weltweiten Schönheitswettbewerb dient. Die Gewinnerin darf Chile bei dem „Miss Universe“-Contest repräsentieren. Mit ihrer Gesangsdarbietung beförderte sich Fernández direkt in das Finale.

Am 9. November wurde die „Miss World Chile“ verkündet: Fernández, die in der letzten Woche mit ihrer Performance auf den Sozialen Medien viral gegangen war, gewann. Sie wird für Chile bei der „Miss Universe“-Wahl am 21. November in Bangkok in Thailand antreten.

Auf Instagram lud die frisch gekrönte Siegerin ein Bild hoch, auf dem sie ein helles, mit Steinen besticktes Kleid und eine blau-glitzernde Krone trägt. Über ihrer Schulter hängt der Titel „Miss Mundo Chile“. Darunter schrieb sie: „Miss World Chile. Ich kann nicht glücklicher sein! Ich nehme diese wunderschöne Herausforderung mit voller Energie und Leidenschaft an, um mein Land bestmöglich zu repräsentieren und verspreche alles zu geben. Danke für die weltweite Anerkennung meines Gesangs, der ein Stück meiner Seele ist und mich dazu bewegt, weiter zu wachsen und von Großem zu träumen. Los geht’s, Chile…Für diese Krone!“

Bei ihrem Auftritt während des Miss World Chile-Halbfinales trug Fernández ein Ballkleid. Zudem wurde sie bei ihrer Gesangsdarbietung von Decessus-Gitarrist Carlos Palma begleitet.

„Ich gehe vor ihr auf die Knie.“

In einem Interview mit der chilenischen Zeitung Las Últimas Noticias gab die 27-Jährige an, nervös gewesen zu sein: „Die Leute machen häufig Memes aus Dingen, die sie im Fernsehen gesehen haben, oder machen sich über einen lustig. Das Lied, das ich gesungen habe, ist ein Lied meiner Band. Das ist meine Arbeit, mein Leben.“

Doch die Reaktion fiel positiv aus, denn das Publikum war begeistert. Auch im Internet waren nach ihrer Gesangsdarbietung kaum negative Kommentare zu lesen. Ein User schrieb: „Sie ist jetzt schon meine Miss Universe“, ein anderer schrieb: „Ich gehe vor ihr auf die Knie. Auch wenn sie nicht gewinnen sollte, wird sie trotzdem meine Königin sein“, und eine Userin forderte: „Gebt ihr die Medaille und den ersten Platz!“

Unter einem Instagram-Beitrag, der Fernández als Siegerin verkündet, kommentierte auch der Account des Wacken-Festivals mit einem schwarzen Herz und der Pommesgabel.

Metal als Zuflucht

Fernández lebt in Santiago, wo sie ihre Model-Karriere mit ihrer Leidenschaft vereint: Metal. Die Sängerin beschrieb Metal als „fundamentalen Teil“ ihrer Identität. „Es ist ein Zufluchtsort für mich. Die Musik gibt mir Kraft und einen Sinn.“

Sie gründete Decessus im Jahre 2020. Seither hat die Band schon einiges geschafft: Die Progressive-Metaller spielten bereits vor Bands wie Insomnium oder Jinjer. Im September eröffneten sie für Epica in Santiago. Das Musikvideo ihrer neuesten Single gibt es hier.

Bis gibt es von Decessus noch kein vollwertiges Studioalbum. Ihre jüngste Single ‘Dark Flames’ erschien am 16. September.

