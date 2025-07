Vor einigen Tagen ging ein Video der New Yorker Musikerin Brittany Anjou auf Tik Tok und Instagram viral. Darin erzählt sie, wie sie auf der Straße von einem Mann verfolgt wurde und diesen mithilfe eines Kittie-Songs vertreiben konnte: „Der Mann folgte mir bereits um drei Ecken. Er fuhr die ganze Zeit mit seinem Fahrrad um mich herum und fragte mich: ‚Warum willst du nicht mit mir reden? Warum redest du nicht mit mir’?“

„Metal rettet Leben!“

Anjou versuchte zunächst, den unbekannten Mann zu ignorieren und noch einen Block weiterzulaufen, in der Hoffnung, der Fahrradfahrer würde sie dann in Ruhe lassen. Doch leider passierte das nicht. Wie Anjou weiter berichtet, stellte der Mann sich mit seinem Fahrrad mitten auf der Kreuzung vor sie und versperrte ihr den Weg.

„Er sah mich direkt an und fragte ‚Wo wohnst du?’“, erzählt sie. „Da wurde ich wütend. Was er nicht wusste: Ich bin eine Death Metal-Sängerin. Ich hielt an, dreht mich zu ihm und schrie mit meinen besten Death Metal-Growls den Refrain von Kitties Song ‘Raven’: ‚Get away from me! Stay the fuck away from me! Get away from me!’ [zu Deutsch: ‚Geh weh von mir! Bleib verdammt nochmal fern von mir!’]“ Anschließend fügt Brittany Anjou noch hinzu: „Stop following women on the streets! [zu Deutsch: ‚Hör auf, Frauen auf der Straße zu folgen!’]“

„Meine Stimme hallte durch die gesamte Nachbarschaft, über zwei Straßen — mitten in New York. Glaubt mir, wenn ich sage: Der Kerl kann keine 25 Jahre alt gewesen sein. Seine Augen füllten sich mit Schrecken. Er drehte sich sofort um und fuhr schnell weg. Was für ein Feigling! Glaubt mir, wenn ich sage: Metal rettet Leben!“ Anschließend bedankt sich Brittany Anjou noch bei Kittie: „Shoutout an Kittie, dass sie diesen Song gegen Belästigung schon vor so langer Zeit — in den Nullerjahren — geschrieben haben. Ich habe den Song nicht vergessen, und er ist heute noch immer relevant. Danke, dass ihr diesen Text in mein junges Gehirn eingeschrieben habt!“

Kittie’s Morgan Lander ist stolz

Das Video erfüllt Kittie-Sängerin Morgan Lander mit Stolz, wie sie Loudwire gegenüber sagte: „Es ist gut zu hören, dass das Mantra ‚keep away from me, stay the fuck away from me’ auch 25 Jahre später noch relevant und nützlich ist“, so Morgan Lander. „Ich bin so froh, dass es der Person gut geht. Ich bin sehr froh, dass der Stalker, der Mann der sie belästigte, eingeschüchtert war und abgehauen ist.“ Die Kittie-Sängerin erzählte Loudwire außerdem, dass der Song ‘Raven’ entstand, weil die Band in ihren Anfangsjahren im Internet gestalkt und belästigt wurde.

„Wir waren damals noch eine lokale Band, und es gab jemanden, der uns einschüchtern wollt. Er schickte uns E-Mails mit Morddrohungen“, erzählt Lander. Die Person wurde niemals identifiziert. „Ich kann manchmal kaum glauben, wozu Menschen in der Lage sind. Es ist wirklich abstoßend. Aber ich bin froh, dass es der Person gut geht. Und es erfüllt mein Herz mit Stolz zu wissen, dass diese Lyrics möglicherweise ein Leben retten konnten.“

Sehr hier das Video zu ‘Raven’:

