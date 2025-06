Im Juni 2024 erschien FIRE – das erste neue Kittie-Album seit I’VE FAILED YOU (2011). 2013 gab das kanadische Quartett offiziell seine Trennung bekannt. 2022 folgte die Rückkehr für einige Festival-Auftritte und schließlich die aktuelle Platte. In den Jahren der Abstinenz hat sich einiges in der Musikindustrie getan. Im Gespräch mit TotalRock schildert Frontfrau Morgan Lander, wie sie und ihre Kolleginnen die Veränderungen wahrnehmen.

Zeiten ändern sich

Lander spürt definitiv einen Unterschied. Sie führt aus: „Manchmal scherzen wir, dass wir uns am Ende der guten alten Zeiten der Branche befanden. Es fühlt sich an, als wäre es eine andere Zeit gewesen. Die Künstler, die Branche – die Dinge ändern sich, aber wir bleiben gleich. Künstler wollen einfach nur anerkannt werden und die Möglichkeit haben, das zu sagen und zu tun, was sie wollen. Es ist also anders, aber auch irgendwie dasselbe.“



Inzwischen spielen die Sozialen Medien eine weit größere Rolle, weshalb sich bei Kittie etwas Entscheidendes geändert habe. „Wir waren schon immer sehr stark in den geschäftlichen Aspekt involviert. Bis letztes Jahr hatten wir nicht einmal ein Management; wir haben alles selbst gemacht. Aber was die Inhalte angeht, ist es schwierig. Wir können nicht alles gleichzeitig machen.“ So kann sich die Band auf andere Dinge konzentrieren. Schließlich sei der Wiedereinstieg zunächst nicht so leicht gewesen wie gedacht.

„Ich habe diese Band mit 14 Jahren mit meiner Schwester gegründet. Jetzt bin ich 43 Jahre alt, also war sie schon zwei Drittel meines Lebens, oder sogar länger, ein Teil von mir.“ Dennoch waren vor dem ersten gemeinsamen Auftritt nach der langen Auszeit „ein bisschen Nervosität und viel Stress“ vorherrschend. „Wir haben also fast ein Jahr lang geprobt. Aber gleich beim ersten Auftritt, als ich die Bühne betrat, dachte ich: Ich weiß wieder, wie das geht.“

Pläne

Offenbar sind Kittie wieder mittendrin im Geschehen, schließlich sei der Rest dieses Jahres bereits komplett durchgeplant. Das Wichtigste dabei ist: „Wir haben richtig Spaß. Also denke ich, dass es wahrscheinlich noch ein paar Veröffentlichungen geben wird.“ Das Debütalbum SPIT feiert dieses Jahr 25. Jubiläum. Dazu sei etwas geplant, was Morgan Lander jedoch noch für sich behält. „Wer weiß, was wir machen werden, aber es kommt bald“, merkt sie lediglich an, fügt dann aber noch hinzu: „Ich denke, es wird in Zukunft wahrscheinlich neue Musik geben. Und wir werden sehen, wohin uns dieser Weg führt.“

