Chris Adler ist bekanntlich auf unschöne Weise aus Lamb Of God geflogen. Wie der Schlagzeuger nun in einem aktuellen Interview mit Blabbermouth mitteilt, haben er und sein Bruder Willie (welcher in der Gruppe Gitarre spielt) seit seiner Entlassung nicht mehr miteinander gesprochen. Die beiden seien „entfremdet“ — so würde Chris ihre Beziehung einordnen.

Immerhin keine SMS

Auf die Frage, ob Chris Adler noch Kontakt mit seinem Bruder hat, antwortete der ehemalige Lamb Of God-Trommler: „Ich glaube, die beste Art, es auszudrücken, ist, dass ich mit der ganzen Sache zur Seite geschoben wurde. Ich wünsche ihm alles Gute — ich wünsche ihnen allen alles Gute. Und ich denke die ganze Zeit an ihn, aber würde sagen, wir sind entfremdet. Seit der E-Mail, die ich bekommen habe, über die er mit mir nicht einmal willens war zu sprechen, haben wir nicht mehr miteinander geredet. An diesem Punkt müsste ich mich durch Resentiments und Kummer und all dieses Zeug durcharbeiten. Ich bin glücklich, wo ich bin. Ich hoffe, er ist glücklich, wo er ist. Alles cool für mich.“

Mit der besagten E-Mail haben Lamb Of God Chris Adler gefeuert, wie er an anderer Stelle im Interview noch einmal rekapituliert. Auf die Anmerkung, dass seine Demission eine Überraschung für die Fans war, entgegnete der zwischenzeitliche Megadeth-Drummer: „Es war ein genauso großer Schock für mich. […] Es war eine dieser E-Mails nach dem Motto ‚Deine Dienste werden nicht länger benötigt.‘ Es hat eine Weile gebraucht, mich da rauszugraben. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Es hätte auch in eine andere Richtung gehen können.“ Chris leidet an Musikerdystonie — eine neurologische Erkrankung, die zu unwillkürlichen Muskelkontraktionen und Koordinationsverlust beim Spielen des Instruments führt. Damit konnten Lamb Of God offenbar nicht umgehen.

Mit seiner neuen Band Firstborne veröffentlicht der Trommler am 18. Juli über das Label M-Theory Audio das Debütwerk LUCKY. Neben Adler mischen hierbei noch Gitarrist Myrone und Sänger Girish Pradhan mit. Als Produzent fungierte Eugene „Machine“ Freeman (Clutch, King Crimson, Crobot).

