Ex-Lamb Of God-Drummer Chris Adler stellt neue Band vor

With Full Force 2015, Schlagzeuger Chris Adler mit Lamb Of God

Nach der Trennung von Lamb Of God hat sich Schlagzeuger Chris Adler unterschiedlichen Projekten gewidmet. Das neueste nennt sich Shallow Rising und besteht neben Adler aus Sänger Alex Villarreal, Gitarrist Tim Ossenfort, Bassist Taylor Brandt und Keyboarder Tim King. Die erste Single ‘Further’ feierte bereits Premiere (siehe unten).

Losgelöst

Im Interview mit The Liquid Conversations, beschreibt Chris Adler, wie es ihm seither ergangen ist und wie es zu der neuerlichen Zusammenarbeit kam. „Es war ein interessanter Prozess, mich von diesen Bands zu trennen, die ich als großartig empfand und in denen ich alles liebte, was ich tat. Aber es war letztendlich auch ziemlich ungesund.

Ich habe mich also davon gelöst und hatte diese wirklich seltsame, zufällige Gelegenheit, ein Projekt in Nashville zu machen, sozusagen als Session-Musiker. Ich ging also dorthin, wie es die meisten Session-Spieler tun, man taucht einfach auf und tut, was man tun soll. Dort lernte ich Tim Ossenfort kennen. Er und ich verstanden uns auf Anhieb, wir waren einfach gut drauf. Die Wellenlänge der Freundschaft hatte etwas, das Sinn ergab, und wir sind seitdem in Kontakt geblieben."

Anders, als erwartet

Ossenfort nutzte diesen Kontakt seinerseits und versuchte Adler für ein neues Projekt zu gewinnen. „Er wandte sich an mich und sagte: ,Hey, ich habe diese Sache mit ein paar Leuten am Laufen, und ich würde dich gerne dabei haben. Lass uns nach L.A. fahren und ein paar Drums aufnehmen.‘ Ich fahre also nach L.A. und denke mir: ,Die wollen eindeutig Death-Metal-Drums.‘ Also fahre ich hin, Tim spielt mir die Stücke vor, ich nehme sie auf, und dann kommen wir zu Song drei, und ich denke mir: ,Das ist nicht wirklich Death Metal.‘ Das ist etwas anderes als das, was ich dachte, wofür ich engagiert wurde.“

Demnach musste der Drummer ein wenig umdenken, was letztlich jedoch gut funktionerte, wie er meint: „Wir änderten die Perspektive – oder zumindest ich in meinem Kopf. Wir sprachen eine ganze Weile darüber und machten daraus etwas, das sich meiner Meinung nach stark von dem unterscheidet, was ich bisher gemacht habe. Das ist wirklich etwas Besonderes ist, etwas mit viel Herz. Es hat all die Elemente, die wir am Metal lieben, aber es enthält auch eine positive Botschaft und viel Liebe – etwas, das ich lange Zeit vermisst habe. Es war also ein echtes Vergnügen, nicht nur die Freundschaft mit Tim zu finden, sondern auch etwas zu machen, das ein bisschen außerhalb dessen liegt, was man erwartet."

