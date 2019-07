Lamb Of God trennen sich von Chris Adler

Diese Trennung hatte sich bereits angekündigt: Drummer Chris Adler wird nicht mehr bei Lamb Of God auf die Felle dreschen. Dies hat die US-Band kürzlich via Facebook mitgeteilt (siehe unten). Adler hat seit Sommer 2018 nicht mehr für das Quintett hinter der Schießbude gesessen – Grund waren Verletzungen, die er sich bei einem Motorradunfall Ende 2017 zugezogen hatte. Seinen Platz nimmt nun Art Cruz (ehemals bei Prong und Winds Of Plague) ein, der ihn bereits zuletzt vertreten hatte. In der offiziellen Stellungnahme schreiben Lamb Of God:

„Liebe Fans, wir sind letzte Woche von einer großartigen Festival-Fahrt in Europa sowie unserer finalen Tour mit Slayer in Nordamerika zurückgekehrt. Wir sind davon begeistert, das Momentum aufrecht zu erhalten und direkt ins nächste Album einzutauchen. Dafür würden wir gerne offiziell Art Cruz als neuen Schlagzeuger für Lamb Of God willkommen heißen, der mit uns schon das letzte Jahr auf Tour getrommelt hat. Art wird mit uns zusammen ins Studio gehen, wenn wir mit der Vor-Produktion und den Aufnahmen einer neuen Platte anfangen.

Alles Gute!

Außerdem sind wir sehr stolz auf alles, was diese Band in den letzten zwei Jahrzehnten erreicht hat. Wir würden gerne Chris Adler für seine Beiträge über die Jahre hinweg danken und wünschen ihm das Beste für seine künftigen Unternehmungen. Danke euch, John, Mark, Randy & Willie“ Weiterlesen Chris Adler kehrt zurück auf die Bühne, jedoch nicht mit Lamb Of God Nachdem sich Lamb Of God-Frontmann Randy Blythe zuletzt erschreckend zurückhaltend zu der Zukunft von Schlagzeuger Chris Adler äußerte, wird der Drummer nun ohne seine üblichen Bandkollegen auftreten.

Vor ein paar Wochen wurde Lamb Of God-Frontmann Randy Blythe auf Chris Adler angesprochen. Dabei machte er die vielsagende Aussage: „Es ist schwer zu sagen, was mit Chris Adler passieren wird. Ich habe keinen Kommentar bezüglich ihm.“ Darüber hinaus wurde jüngst bekannt, dass der Trommler in Bälde wieder auftreten wird – allerdings nicht mit Lamb Of God. Stattdessen ist Adler offensichtlich Teil von der Hail! Rockstar Extravaganza am 19. Oktober in Russland. Dabei wird er an der Seite von Exodus-Sänger Steve Souza, Violence-Gitarrist Phil Demmel und Ex-Megadeth-Bassist James LoMenzo zu sehen sein.

