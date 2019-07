Chris Adler kehrt zurück auf die Bühne, jedoch nicht mit Lamb Of God

With Full Force 2015, Lamb Of God

Der Lamb Of God-Schlagzeuger Chris Adler ist seit seinem Motorradunfall im Jahr 2017 nicht mehr live mit seinen Bandkollegen aufgetreten. Ihn vertritt noch immer Art Cruz (Prong, Winds of Plague). In einem Interview mit WSOU äußerte sich Frontmann Randy Blythe kürzlich zudem sehr zurückhaltend, was Adlers Zukunft in der Band angeht.

Weiterlesen Zukunft von Chris Adler bei Lamb Of God fraglich Groove Metal Chris Adler kuriert immer noch die bei einem Motorradunfall davongetragenen Verletzungen aus. Wie es für ihn bei Lamb Of God weitergeht, ist offen. Nun scheinen die Wunden des Drummers so langsam zu heilen, denn wie The PRP berichtete, wird Adler voraussichtlich am 19. Oktober in Russland erneut live zu sehen sein. Allerdings tritt er dort nicht zusammen mit Lamb Of God auf, sondern als Teil von Hail! Rockstar Extravaganza. Dabei wird der Schlagzeuger an der Seite von Exodus-Sänger Steve Souza, Violence-Gitarrist Phil Demmel und Ex-Megadeth-Bassist James LoMenzo zu sehen sein.

Was für Songs es bei diesem Gig zu Hören geben wird, ist noch unklar. Ebenso stellt sich die Frage, ob Chris Adler sich nun gänzlich von Lamb Of God verschieden will. Wir hoffen bald mehr zu erfahren.