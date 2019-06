Zukunft von Chris Adler bei Lamb Of God fraglich

With Full Force 2015, Lamb Of God

Das US-Schwergewicht Lamb Of God muss seit Juli 2018 ohne Schlagzeuger Chris Adler auskommen. Der 46-Jährige hatte einen Motorradunfall und unterzieht sich seitdem einer aufwendigen Reha. Art Cruz (Prong, Winds of Plague) vertritt ihn immer noch. In einem Interview mit WSOU (hört unten) beim Sonic Temple Festival in Columbus, Ohio äußerte sich Frontmann Randy Blythe nun zurückhaltend, was Adlers Zukunft in der Band angeht.

Darauf angesprochen, wann Chris Adler endlich wieder hinter der Schießbude bei Lamb Of God Platz nimmt, antwortete Blythe fast schon erschreckend wortkarg: „Es ist schwer zu sagen, was mit Chris Adler passieren wird. Ich habe keinen Kommentar bezüglich ihm.“ Diese Aussage lässt natürlich reichlich Raum für Spekulationen. Entweder ist Adler immer noch nicht zu 100 Prozent genesen. Oder Blythe und Co. sind derart mit Art Cruz zufrieden, dass sie ihn weiterhin als Drummer behalten wollen.

Zeit-intensive Rehabilitation

Nachdem die Fans sahen, dass Lamb Of God ohne Chris Adler auftraten, meldete sich dieser zu Wort und erklärte die Umstände: „Ich hatte Ende letzten Jahres einen Motorradunfall, bei dem ich mir das Schlüsselbein und meine rechte Schulter gebrochen habe. Außerdem splitterte Knochen in meiner Hüfte ab. Während eine OP die gebrochenen Knochen zurechtrückte und ich Anfang des Jahres in der Lage war, Schlagzeug zu spielen, sind ein paar Probleme in Zusammenhang mit den Verletzungen aufgetreten.

Denen musste ich mit einem rigorosen Stundenplan für Physio- und Ergotherapie begegnen. Das habe ich regelmäßig seit Juli getan. Ich mache große Fortschritte und spiele/übe jeden Tag. Ich spiele Schlagzeug und ich weigere mich, es schlecht zu tun. Ich werden so bald wie möglich hinter die Drums zurückkehren. Danke noch mal für eure Liebe. Bis bald, Chris“