Chris Adler sitzt offiziell seit Mitte 2019 nicht mehr hinter der Schießbude bei Lamb Of God. Nun macht der Drummer mit seiner neuen Gruppe von sich reden. Die Formation hört auf den Namen Firstborne und hat direkt eine Band-betitelte EP am Start (siehe Bandcamp-Player unten).

Neues kreatives Ventil

Zusammen mit Chris Adler musizieren noch Bassist James Lomenzo (ex-Megadeth, ex-Black Label Society), Gitarrist Myrone sowie Sänger Girish Pradhan in Firstborne. Die EP unfasst fünf knackige Tracks, die allesamt klassischen Heavy Metal in einem ansprechend-modernen Sound-Gewand daherkommen. Interessanterweise ist die EP am gleichen Tag wie das jüngste Lamb Of God-Werk erschienen – und zwar am vergangenen Freitag, den 19. Juni. Böse Zungen könnten behaupten: Das ist bestimmt kein Zufall.

Wer sich übrigens letzten Freitag direkt die Firstborne-EP gegen eine geringe Gebühr heruntergeladen hat, hat damit gleichzeitig etwas für einen guten Zweck getan. Denn Bandcamp spendet sämtliche Einnahmen dieses Tages an den Legal Defense Fund der National Association for the Advancement of Colored People (NAACP). Der Grund dafür: Der 19. Juni heißt auch Juneteenth und ist ein nationaler Feiertag ist den USA, an dem die Befreiung der Sklaven gefeiert wird. Am 19. Juni 1865 erließ mit Texas nämlich der letzte Bundesstaat eine entsprechende Order. Dieses Jahr hat Juneteenth aufgrund der Ermordung von George Floyd und der erstarkenden Black Lives Matter besondere Bedeutung und Aufmerksamkeit erlangt.

