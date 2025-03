Lamb Of God-Frontmann Randy Blythe hat Mitte Februar sein zweites Buch ‘Just Beyond The Light: Living With The War Inside My Head’ (bislang nur auf Englisch zu haben) veröffentlicht. Im Gespräch beim Horror Pop After Midnight-Podcast plauderte der 54-Jährige über den Schmöker sowie darüber, was er als nächstes in Sachen Literatur vorhat. Dabei soll es um Horror gehen, verrät der Metaller.

We Drink Your Blood

„Dies ist mein zweites Buch“, erläutert der Lamb Of God-Schreihals. „Das erste Buch, das ich geschrieben habe, heißt ‘Dark Days’ und dreht sich um die rechtlichen Schwierigkeiten, die ich in der Tschechischen Republik hatte. In dieser zweiten Veröffentlichung geht es nun um mein Bemühen um Perspektive. Dabei habe ich mir verschiedene Leute sowie Erfahrungen in meinem Leben näher angeschaut, die meine Sichtweise zum Besseren verändert haben. Ein Erlebnis war die Begegnung mit einem Fan, der [später] an Leukämie gestorben ist. Es gibt darin auch ein Kapitel über meine Großmutter. Weiterhin habe ich ein Kapitel übers Reisen, Surfen und solche Dinge mit drin. Es geht um Blickwinkel. Und bislang läuft es ziemlich gut.“

Daran anschließend solle Blythe darüber Auskunft geben, welche Projekte als nächstes für ihn anstehen. „Lamb Of God schreiben immer Musik“, ließ Randy wissen. „Daran arbeiten wir also momentan. Und wir spielen auf vielen Festivals in diesem Sommer — und wir sind beim letzten Konzert von Black Sabbath mit dabei.“ Überdies kam die Frage auf, ob der Sänger schon einmal darüber nachgedacht hat, das Drehbuch für einen Horrorfilm zu schreiben. „Ja, das habe ich. Ich habe daran gedacht, das Skript für einen Horrorfilm zu schreiben. Genauer gesagt habe ich in der letzten Zeit darüber nachgedacht, einen Horrorroman zu schreiben. Und ich glaube, daran mache ich mich als nächstes.“ Die Nachfrage, welche Art von Horror es sein wird, beantwortete ein lachender Blythe mit: „Vampirkram natürlich.“

JUST BEYOND THE LIGHT BEI AMAZON HOLEN!

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.