Randy Blythe glaubt „definitiv an höhere Macht“

Randy Blythe mit Lamb Of God am 12. November 2023 beim Mexico Metal Fest in Monterrey

Randy Blythe hat im ‘The New Man’-Podcast mit Gastgeber Tripp Lanier über Spiritualität und den organisierten christlichen Glauben gesprochen. Dabei stellte der Lamb Of God-Frontmann klar, dass er „definitiv an eine höhere Macht“ glaubt. Wenngleich er früh vom Christentum abgefallen ist. „Ich hatte ein paar negative Erfahrungen mit Religion, organisierter Religion, innerhalb der Kirche, in der ich als Kind aufwuchs.

Schnell desillusioniert

Als Kind wurde ich in der Kirche aufgezogen, in der Southern Baptist Church. Man hat mich stets gelehrt, dass Gott jeden liebt, dass wir über niemanden urteilen sollen, und dass wir alle gleich sind in Gottes Augen. Als ich dann ungefähr sieben oder acht Jahre alt war, habe ich eine widerliche Scheinheiligkeit unter den Kirchgängern bemerkt bezüglich dessen, wie sie andere Leute behandelten, wie sie andere Leute sahen, was sie nebenbei sagten. Da dachte ich mir: ‚Okay, das ist alles Bullshit.‘ Da war ich irgendwie fertig mit der ganzen Gott-Sache“, zieht Randy Blythe ein Zwischenfazit.

„Ich war nie ein Atheist, aber habe wohl an die Idee eines Gottes, an irgendeine Art Geist, an irgendeine Art höhere Macht geglaubt. Dann, als ich durch Alkohol so verroht war, musste ich irgendwo außerhalb um Hilfe bitten. Denn da war nichts außer mir. Und so glaube ich definitiv an eine höhere Macht. Ich weiß nicht, ob es eine bewusste, denkende, rationale Gottheit ist. Ich weiß nicht, ob es einfach eine Wirklichkeit ist. Und ich weiß nicht, ob es eine tieferliegende Energie ist, die durch alles fließt. Aber ich denke, es gibt zumindest eine Art Ordnung im Universum. Wenn es nicht irgendeine Richtung geben würde — sogar innerhalb des Chaos unseres Universums –, würde alles aufhören zu existieren“, sinniert Randy Blythe. Die ganzen 60 Minuten des Gesprächs könnt ihr euch direkt hier reinziehen:

