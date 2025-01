Randy Blythe (Lamb Of God) über sein neues Buch

Lamb Of God haben mittlerweile eine 31-jährige Karriere zu verzeichen. Während der letzten drei Jahrzehnte lieferten sie elf Alben, und noch immer ist kein Ende in Sicht. In einem aktuellen Interview mit Full Metal Jackie spricht Lamb Of God-Sänger Randy Blythe darüber, dass er trotz allem Zeit hat, sich seinem neuesten Projekt zu widmen.

Die Bedeutung des Lesens für Randy Blythe

In Kürze veröffentlicht Blythe sein Buch 'Just Beyond The Light: Making Peace With The Wars Inside Our Head'. Auf die Frage, inwiefern sich schreiben und musizieren für ihn unterscheiden, antwortet er: „Das kann man nicht vergleichen. Bücher zu schreiben ist, zumindest in meinem Fall, viel schwieriger und finanziell viel weniger lukrativ." Dabei begleiten den Sänger die Bücher schon länger als die Musik: „Meine erste große Liebe war das Lesen. Als ich ein kleines Kind war, ist unser Fernseher während eines Gewitters explodiert. Da hat mein Vater entschieden, dass seine Kinder das Leben ohne Fernseher kennenlernen sollen. Mein Bruder und ich haben uns erst mal sehr darüber beschwert. Im Nachhinein bin ich ihn für diese Entscheidung jedoch sehr dankbar. So konnte ich meine innige Liebe für Bücher entdecken, die bis heute anhält."

Das Lesen ist für Randy Blythe zur Sucht geworden: „Ich hatte ein Problem mit Alkohol, nun habe ich eines mit Büchern. Ich habe viel zu viele Bücher und habe sie immer geliebt. Ich liebe es, mit ihnen durch die Zeit zu reisen. So kann ich etwas von Shakespeare lesen, das 500 Jahre alt ist, oder etwas von Markus Aurelius, das 2.000 Jahre alt ist.“

‘Just Beyond The Light: Making Peace With The Wars Inside Our Head’ erscheint am 18.2. und ist bereits das zweite Buch des Sängers. Aktuell ist es bis zum 20.2. hier noch möglich, personalisierte Exemplare des Buchs zu bestellen.

