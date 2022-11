Corey Taylor hat vor einem Jahr seinen ersten Roman begonnen

Corey Taylor beim jährlichen "Rock for Recovery"-Benefiz-Konzert im Fonda Theatre von Los Angeles am 16. September 2017

auch interessant

Corey Taylor hat bekanntlich viele Projekte am Laufen. Neben Slipknot trieb der Sänger unter anderem zuletzt seine Solomusikkarriere nach vorne. Darüber hinaus schauspielert der 48-Jährige hier und da mal in einem Horrorfilm mit und schreibt Bücher am laufenden Band. Mit seinem neuesten Schmöker hat der US-Amerikaner bereits vor einem Jahr begonnen. Das Besondere daran: Es handelt sich um seinen ersten Roman.

Versuchsballon

Dies teilte Corey Taylor in einer Fragerunde bei der diesjährigen Horror-Convention „For The Love of Horror“ mit, die am 22. und 23. Oktober in Manchester über die Bühne ging. „Ich habe tatsächlich ungefähr vor einem Jahr mit dem Roman angefangen. Ich will nicht zu viel verraten, denn ich bin immer noch dabei,ihn zu entwerfen. Bislang habe ich nur die ersten drei Kapital verfasst. Aber es hat mit einem Hellseher, einer Hexe einem Serienmörder und einem Dämon zu tun. Und ja, es ist so cool, wie man annimmt. Und es ist seltsam. Der Hellseher entwickelt eine Verbindung mit dem Serienmörder, der nicht bemerkt, dass er ein Hellseher ist. Das ist ein interessanter Dreh. Wenn ich es richtig anstelle, möchte ich den Plan verfolgen, die zentralen Figuren in mehreren anderen Büchern zu verwenden.“

Des Weiteren ist sich Corey Taylor bewusst, dass sein erster Roman auch ein Schuss in den Ofen sein kann. „Wenn das erste Buch kein Müll ist, schauen wir was passiert. Aber es könnte auch total mies sein. Wie dem auch sei: Zumindest werde ich sagen können: ‚Okay, ich schreibe keine Romane mehr.‘ Aber das ist doch der Punkt: Man versucht es. Wenn man ein Faible dafür hat und ein Talent dafür entwickelt, und es gut ist, und die Leute es mögen, macht man weiter und schaut, wie weit es einen bringen kann. Wenn die Leute allerdings sagen, dass ich es nicht mehr machen sollte, werden ich darauf hören. Versprochen. Nur wegen euch, und weil ihr euch meine Filme anseht, spiele ich tatsächlich in Filmen mit. Da habt ihr es also.“

CMFT AUF VINYL JETZT BEI AMAZON ORDERN!

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.