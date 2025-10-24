Metal im TV, und das in überraschend, unterhaltsam und cool: Sängerin Lisa Asante begeistert derzeit das Publikum von ‘The Voice Of Germany’ mit starker Gesangsstimme – und brutalen Death Metal-Growls!

Anfang Oktober war Lisa Asante erstmals bei ‘The Voice Of Germany’ zu sehen und zu hören – in einem rosa Kleid erklärt die 25-Jährige vor ihrem Auftritt, wie sie an den Song ‘Let It Go’ aus dem Disney-Film ‘Frozen’ herangehe: „Wenn ich den Song singe, dann versuche ich mich auch in die Welt von Anna und Elsa hineinzuversetzen, um den Song dann eben auch dementsprechend rüberzubringen.“

Disney goes Death Metal im Casting-TV

Zunächst singt Lisa Asante den Disney-Song mit klarer, leicht rauchiger Stimme – die Jury von ‘The Voice Of Germany’ reagiert milde, aber nicht begeistert. Bis der ‘Let It Go’ Fahrt aufnimmt und die Stimme der angehenden Lehrerin umschlägt: Plötzlich hören wir Death Metal-Gesang im Casting-TV!

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Das Publikum und die Jury von ‘The Voice Of Germany’ (bestehend aus Rea Garvey, Nico Santos, Shirin David sowie Michi Beck und Smudo von den Fantastischen Vier) zeigen sich begeistert. „Es trifft ja total meinen Humor. Eiskönigin und dann einfach Death Metal“, so Smudo nach dem Auftritt.

Rea Garvey gesteht: „Metal-Musik macht man nicht nebenbei, man muss dazugehören. Entweder du bist ein Teil von diesem Baum, oder du verstehst es nicht. Ich gehöre leider zu der Gruppe von Leuten, die es nicht ganz verstehen, aber von außen sagen können: Wow!“ Dabei hatte er bei den METAL HAMMER AWARDS 2024 doch Schwermetall-Luft geschnuppert!

Metal-Sieg mit Tokio Hotel

Nun durfte Lisa Asante nachlegen: In einem sogenannten „Battle“ trat die Duisburgerin gegen Mitbewerberin Jazzy Gudd an. Beide präsentierten den Tokio Hotel-Song ‘Durch den Monsun’ in individuellen Versionen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Lisa Asante wiederholt den Trick von ‘Let It Go’ und integriert in ihre Parts von ‘Durch den Monsun’ Death Metal- und Metalcore-Growls, während ihre Mitbewerberin zwischendurch mit Rap-Einlagen einbaut. So kombinieren sie Stile von Ballade über Rock bis Metal und Rap. „Es ist so geil, wie‘s klappt“, lobt Smudo beide Sängerinnen.

Der Lohn für die Mühe: Beide Sängerinnen kommen weiter und werden in folgenden Episoden der Casting-Show ‘The Voice Of Germany’ zu sehen sein.

Zur Bewerbung bei ‘The Voice Of Germany’ wurde Lisa Asante durch ihre große Schwester ermutigt. Zuvor sang sie in Bands namens Displit, Heads Of Hydra und The Unreason und begeistert sich für Leichtathletik wie Kugelstoßen und Diskus.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.